Benito Serrano: "Luis Rey no puede darme lecciones del Plan Soria"

El Presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha recordado a su antecesor, el socialista Luis Rey, que solo ejecutó un 23% del Plan Soria por lo que recomienda que “no me venga a dar lecciones de cómo se hace un Plan Soria porque él tuvo cuatro años para ejecutarlo y solo ejecutó un 23%”.

Serrano le ha acusado de “vender humo” con compromisos empresariales como el de los videojuegos en Ólvega sobre el que no hay nada cerrado. Ha recordado que en mayo, en plena precampaña de las municipales, autonómicas y europeas, ,a ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, anunció este proyecto. “Resulta que la fábrica no está, es un proyecto de una gestora que puede traerlo o no traerlo, es muy fácil engañar antes de las elecciones”, ha relatado.

El Presidente de la Diputación sospecha que las comparecencias de Luis Rey para cuestionar la labor del equipo de gobierno pueda ser “una estrategia electoral” de cara a una posible candidatura en los comicios del próximo 10 de noviembre. ”El uno se quiere ir a la FEMP, el otro anda luchando a ver si llega al Congreso”, ha dicho Serrano.

Por último, el Presidente de la Diputación ha advertido que el Ayuntamiento de Soria no ha pagado a la institución provincial los 10.000 euros que comprometió en el convenio firmado hace unos meses para crear la Film Comision que pretende convertir la provincia de Soria en un set continuo de rodaje. Serrano advierte que se han recibido peticiones de otras productoras “que no se pueden perder”. Desde el Ayuntamiento aclaran que el convenio está en vigor y no tiene fecha específica de pago, aunque se hará el ingreso. Además advierten que desde el Ayuntamiento se está colaborando de forma activa con el rodaje del Cid cediendo espacios para almacenaje y con logística.