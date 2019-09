Ruba: "Me apetecía afrontar otros retos"

La elección de Ruba le está dando la razón. El ex capitán de la Arandina, enrolado ahora en el proyecto del Alcoyano, está viviendo un extraordinario inicio de temporada con pleno de triunfos y el equipo líder del Grupo XI de Tercera División.

"Aquí se están dando muy bien las cosas", afirma y explica que su cambio de aires "fue una oportunidad de las que no se pueden dejar escapar", añade. El ribereño, tentado por la oportunidad de demostrar su calidad en otro fútbol -en este caso el valenciano- aceptó la "oferta" porque "después de cinco años también me apetecía demostrar que puedo afrontar otros retos".

En Alcoy, donde nació una de las frases más afamadas del fútbol nacional desde su actual equipo Más moral que el Alcoyano, Ruba se encuentra 'como en casa'. Allí se ha podido reencontrar con dos ex compañeros en las filas arandinas, Rubén Garcés y Pau Franch. "Ellos me han hecho más fácil la llegada a Alcoyano, es fantástico".

AMOR EN LA DISTANCIA

El ribereño analiza también, desde la distancia a su equipo "un club y una ciudad que me quiere", afirma porque "allí -por Aranda- he dejado mucha gente, amigo, mi novia". A más de 600 kilómetros, Ruba sigue la actualidad de los blanquiazules, como no puede ser de otra manera. "Hablo con muchos de los ex compañeros como Abad, Zazu, Adeva, con la médico Regina", desvela el centrocampista.

Por otro lado, el veloz jugador ribereño, manda un mensaje de calma para quienes dudan de los blanquiazules. "Hay que tener paciencia, hay un entrenador nuevo, jugadores que siguen y otros que han llegado que se están adaptando", señala confiando en su ex equipo, al cual "no" recalca "evidentemente, no me gustaría medirme en un hipotético play off", sentencia.

