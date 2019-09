"Una desaladora en La Palma es tan inútil como vender banana americana en los Llanos de Aridane"

La sequía y las restricciones del agua de riego en La Palma han despertado la inquietud del sector agrícola que ha calificado la situación de “crítica”. Entre las soluciones a corto plazo, el Cabildo plantea “la reactivación de pozos” para aumentar el caudal. A largo plazo se habla de embalses, la depuración de aguas o, incluso, desaladoras. Sin embargo, el ingeniero Carlos Soler, redactor del primer Plan Hidrológico de La Palma, considera estas alternativas “absurdas” y afirma que la isla “tiene cinco veces más agua de la que necesita”.

Responde a la depuración de aguas como “una solución de territorios continentales”, donde “el mar lo tienen muy lejos” para verter el agua y están obligados a reutilizarlas. Sin embargo, asegura, son contaminantes y requieren de una alta inversión y energía. En cuanto a los embalses, discute su necesidad porque “son para almacenar agua, pero no la generan” y apunta a quienes anuncian inviernos menos lluviosos. De las desaladoras considera que no tienen sentido porque “requieren de una alta dependencia de la energía” dependiente de combustibles fósiles en una isla que ha firmado un manifiesto por un nuevo modelo energético plasmado en el conocido como ‘Manifiesto del Electrón’. Además de genera un agua de mala calidad.

La solución, la zona “de mayor pluviometría de Canarias”

Si no son viables las desaladoras, si los embalses no tienen sentido por la disminución de lluvias y la depuración de aguas genera contaminación, ¿cuál es la solución que propone Carlos Soler? El ingeniero señala a La Cumbre como “el mayor acuífero de Canarias” gracias a “la lluvia horizontal” (la brisa) “que cada día azota desde la comarca este” y que filtra a los acuíferos hasta 1.400 pipas la hora a 12 ºC “por ambos lados”.

“Los políticos los saben”, asegura Carlos Soler que califica esa lluvia horizontal como “un ordeño constante” que para su aprovechamiento solo es necesario “excavar cuatro kilómetros”, que son los que restan del túnel cuyas obras fueron paradas hace años. “Podemos excavar ahí y empezar a sacar agua desde ya”, afirma de un acuífero del que considera “La Palma puede obtener toda el agua que necesita”.

Carlos Soler, ya retirado, se muestra incluso más contundente para explicar por qué no se ponen en marcha estas soluciones si son tan evidentes. Y señala a intereses económicos: “Todas las productoras de desaladoras ofrecen a los políticos y a los técnicos el diez por ciento a aquel que consiga colcocar una desaladora”, y continúa, “lo digo en público y no lo digo porque me lo han contado, lo digo porque me lo han ofrecido a mí”. El ingeniero hace referencia a la redacción del Plan Hidrológico de La Gomera en el que también participó. Entonces, afirma, “en esos seis municipios que dan al mar, en los seis, me propusieron que pusiera la desaladora y me ofrecieron ese diez por ciento de lo que cuesta la desaladora. A cambio, hoy en día, La Gomera, no tiene ninguna desaladora pero, fijensé, que hoy La Gomera tiene el agua más barata de Canarias (0,26 euros el metro cúbico) estén donde estén (en referencia al agua de abastecimiento) y el agua de riego gratis”. Y concluye que “eso mismo lo puede conseguir La Pamla”.