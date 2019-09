Sobre la propuesta de segunda vuelta

Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. La vicepresidenta Calvo ha propuesto ahora reformar la Constitución para ir a un sistema de segunda vuelta, como el que se aplica en Francia para la elección del presidente de la República. Es un formato con dos votaciones por elección, que obliga a los ciudadanos a decidir en la segunda votación entre dos candidatos finalistas. Eso proporciona una extraordinaria legitimidad al ganador, apoyado siempre por la mitad más uno de los votantes. Lo que no ha contado la señora Calvo es que el sistema de segunda vuelta se utiliza para la elección del presidente de la República, del jefe del Estado francés, que es quien luego elige (no discrecionalmente) a su primer ministro, y selecciona un gobierno que en la mayoría de los casos es resultado –si no se han logrado mayorías suficientes en primera vuelta- de acuerdos, consensos y equilibrios. La historia de la Quinta República está plagada de lo que los franceses denominan episodios de ‘cohabitación’ entre presidentes de izquierda y primeros ministros de derechas (y viceversa), que obligan a alcanzar compromisos y lograr equilibrios, respetando cada uno su propia parcela.

Modificar la Constitución del 78 –y más hacerlo únicamente con el apoyo de los dos partidos hoy mayoritarios, porque todos los demás, los de la nueva política, los minoritarios, los regionales o los separatistas se opondrían a un cambio que les perjudica- es un despropósito. Las dos etapas de estabilidad política en la España contemporánea –la iniciada con la Restauración borbónica y la iniciada con la Transición, que fue también aunque no únicamente una restauración borbónica- se produjeron gracias a la aceptación general de unas reglas de juego consensuadas entre la mayoría de los agentes políticos y sociales. Una reforma que sólo cuente con el apoyo de los dos grandes partidos tradicionales pasaría probablemente factura a la convivencia, y quizá no se sostendría por mucho tiempo. Pero es que además, es un desperdicio llevar a cabo el enorme esfuerzo que supone reformar una Constitución, apenas para resolver un problema creado por el egoísmo de los partidos y sus líderes.