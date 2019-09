Condenado a pagar 2.000 euros por forzar la barrera de un párking público

Un vecino de Ronda ha sido condenado a pagar 2.000 euros por forzar la barrera del parking del antiguo Cuartel de la Concepción, en la conocida como ‘zona azul’. Unos hechos que ocurrieron el pasado día 11 de septiembre, a las 22:30 de la noche. Este vecino, que no quiere dar su nombre para no perjudicar a su negocio, se ha puesto en contacto con esta emisora para explicar su versión de los hechos. Asegura que el día anterior, el martes día 10, más de una veintena de coches quedaron atrapados en este mismo lugar durante más de cuarenta minutos debido, precisamente, a un problema con la barrea mecánica, la cual se había quedado bloqueada. Una situación que no pudieron resolver con más celeridad porque no había ningún trabajador del parking en el recinto en ese momento.

La noche de los hechos, al día siguiente, este vecino asegura que tenía que salir del párking de manera urgente por una cuestión personal. Sin embargo, la barrera volvió a bloquearse y fue entonces cuando decidió levantarla, que no romperla, dice, para poder salir. Todo esto, aclara, tras haber pagado su tícket y no como informaba un diario local donde resaltaban que lo había hecho para no abonar la cantidad correspondiente. Asegura igualmente que era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo pero sus hechos, insiste, vienen motivados por los muchos problemas que ha tenido en este espacio municipal en ocasiones anteriores.

A pesar del error que cometió, este ciudadano espera que su experiencia sirva para que otros usuarios eleven sus quejas a los responsables de este espacio y se puedan solucionar cuanto antes los problemas mecánicos que se vienen sucediendo en el antiguo Cuartel de la Concepción desde que comenzó a funcionar la barrera mecánica, según ha manifestado el propio afectado.

El Ayuntamiento reforzará la vigilancia

Desde el Ayuntamiento, han desmentido a esta emisora que problemas como los que relata este ciudadano sean tan frecuentes. El responsable de este espacio, Juan Carlos González, sí ha reconocido que se han dado casos en los que los usuarios no han validado correctamente su tícket y esto ha causado pequeñas retenciones en la salida al quedar bloqueada, pero que se trata de casos muy puntuales. No obstante, González nos ha adelantado que el gobierno local tiene la intención de crear una nueva plaza de vigilante para que siempre haya una persona a disposición del usuario en este espacio y solucione igualmente los problemas que se puedan producir en el sistema electrónico de validación de dichos tíckets o con el bloqueo de la barrera mecánica.