El Elche sigue sin ganar en casa tras empatar a uno con el Tenerife

El Elche C.F. continúa sin conocer la victoria en el Martínez Valero tras igualar a un gol con el C.D. Tenerife. El conjunto canario ha dejado la impronta de gran equipo, con muy buen manejo de balón y generando peligro en cada acercamiento al área ilicitana.

El estadio franjiverde congregó a 8.138 aficionados. Sin duda, una buena entrada considerando que el encuentro comenzaba a las 19:00 horas de un día laborable. Los dos equipos siguen con 8 puntos en la zona media de la tabla.

Ambos venían de ganar fuera y el triunfo situaba en zona de promoción de ascenso al vencedor. Al final firmaron tablas y a rematar la primera semana loca de la Liga en Segunda sumando de nuevo el fin de semana.

Yacine Qasmi adelantó al Elche en el minuto 7 al rematar con habilidad y al primer toque un saque de esquina muy bien botado por Fidel Chaves. El meta del Tenerife, Ortolá, nada pudo hacer. Al filo del descanso en otro córner lanzado por Luis Milla fue Álex Muñoz el que pudo empatar, pero su cabezazo se estrelló en el poste derecho de la meta defendida por Edgar Badía.

En la segunda mitad el Tenerife de López Garai dio un paso al frente y encontró el premio de la igualada en otra acción a balón parado. De nuevo Luis Milla puso un balón de oro en la frontal del área chica y Borja Lasso remató de cabeza con la clase y la precisión de un delantero. Era el minuto 53 de partido y el 1-1 ya sería definitivo.

El Elche tiró de orgullo y a base de pundonor acabó el último cuarto de hora metiendo a un Tenerife algo cansado en su área. Nino cabeceó de manera increíble fuera, en el segundo palo y con todo a favor, tras un córner de Fidel. Y la jugada más polémica llegó en el minuto 75. El VAR no concedió penalti tras unas manos en el área tinerfeña. El colegiado del encuentro, el gallego Javier Iglesias Villanueva, no pitó el máximo castigo tras las explicaciones del árbitro del VAR, el asturiano Víctor Areces Franco. Iglesias Villanueva ni siquiera acudió a ver la acción en el monitor.

El técnico del Elche, Pacheta, comentó tras el empate que "el Tenerife ha demostrado que es un gran equipo. Hemos hecho un buen partido y hubo un penalti muy claro a nuestro favor no decretado. Soy un defensor acérrimo del VAR, pero que me expliquen por qué el árbitro no fue a visionar esa jugada. Por lo demás, estoy satisfecho con la evolución tan positiva de mi equipo. Ya tenemos 8 puntos, así que solo nos faltan 42 para alcanzar el primer objetivo que son los 50. Ya toca pensar en el partido del domingo en Soria ante el Numancia".

Miembros de la Federación de Peñas del Elche, en colaboración con el Club franjiverde, recogieron donativos en las puertas de acceso al estadio. Todo lo que se recaude se entregará a los damnificados por la gota fría del pasado fin de semana. Además, antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por la muerte de las abuelas de los jugadores del Elche Yacine Qasmi y Juan Cruz, y por el extécnico del Tenerife José María Negrillo fallecido recientemente.