La Confederación quiere recuperar el buen estado del acuífero en 2027

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir espera finalizar todo el proceso de la declaración de las masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado, antes de finalizar el año. El objetivo es darle la vuelta a la situación y "alcanzar el buen estado en 2027", según el presidente del organismo, Joaquín Páez.

En una de esas masas de agua, en La Rocina, la Confederación ha detectado además 4 focos de contaminación por nitratos, originados por los cultivos agrícolas de la zona. Una circunstancia sobre la que este organismo ha dado traslado a la Junta de Andalucía, la administración competente para velar por la vigilancia ambiental, para que tome medidas al respecto.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir abre a partir de mañana un periodo de dos meses de información pública de toda la documentación que avala la declaración de las masas de agua subterránea de La Rocina, Almonte y Marismas, en Doñana, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. En el caso particular de La Rocina, el riesgo se amplía además al de no alcanzar el buen estado químico.

Toda la documentación estará disponible en la web de la Confederación desde mañana viernes. El objetivo es preservar la calidad y cantidad del recurso, asegurar los derechos actuales existentes, alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados. Todo ello con el horizonte fijado en 2027.

Transcurrido el plazo de dos meses de consulta pública se volverá a presentar toda la documentación, con las modificaciones que puedan proceder, a la Junta de Gobierno de la Confederación para valorar la inmediata entrada en vigor de esta declaración. La aplicación de esta medida conlleva un nuevo plan de ordenación de las extracciones en la zona, donde este organismo tomará el mando para controlar con mayor eficacia el estado de las masas de agua, contando a la vez con las comunidades de usuarios.