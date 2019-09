50 vendedores no montan su puesto en el mercadillo como protesta por el cambio de ubicación

Alrededor de unos 50 vendedores ambulantes han decidido este jueves no montar su puesto en el mercadillo de la capital como signo de protesta por el cambio de ubicación con motivo de la Feria de San Lucas que ha decidido el Ayuntamiento de Jaén. No aceptan que el traslado se haya producido a varias calles del Polígono de Los Olivares y no a la Avenida de los Aparejadores, como pedían, y además denuncian que en la nueva ubicación no se cumplen los requisitos de espacio, salubridad y seguridad, principalmente en la calle Bedmar.

"Como ya anunciábamos días atrás había un descontento general porque la ubicación no reúne los requisitos de espacio, salubridad y seguridad y aquellos comerciantes ubicados en la calle Bedmar han decidido no montar sus puestos porque no era la ubicación más acertada, para demostrar así al Ayuntamiento su desacuerdo", ha dicho Diego Amezcua, secretario de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Profesionales Autónomos de Jaén, AVAPA, en Radio Jaén.

Amezcua ha lamentado que estos vendedores "hayan tenido que seguir gastando gasoil, tasas de autónomo y ocupación de la vía pública sin nada que meter en su casa hoy". "Paralizar el negocio de 50 empresarios es algo muy despectivo, nos vamos a reunir para estudiar si es posible alguna movilización", ha confirmado a Radio Jaén el secretario de AVAPA.