La empresa Autobuses Castillo responde a la huelga de trabajadores

La compañía Autobuses Castillo responde a la huelga de trabajadores. Desde la empresa encargada del servicio de autobús urbano en la capital, y en declaraciones para Radio Jaén, se ha contestado a la convocatoria huelga que, si nada lo remedia, se producirá en los días previos a la Feria de San Lucas.

Desde esta emisora hemos buscado también la opinión de la empresa encargada del autobús urbano en la ciudad. José Miguel Castillo aseguraba que están haciendo un enorme esfuerzo por el pago puntual de las nóminas de los 80 trabajadores de Autobuses Castillo y afirmaba que prácticamente "están subvencionando el transporte urbano de Jaén", en referencia a la importante deuda que mantiene el consistorio de la capital con la empresa y la falta del pago de ésta. Recordamos, e incluso lo reconoce la propia empresa, que el Ayuntamiento hará un esfuerzo para acortar el problema de la deuda, ya que hace unos días el alcalde de Jaén confirmaba a esta redacción que se prepara una amplia partida para ir liquidándola.

José Miguel Castillo expresaba que existe "un choque de intereses" en esta cuestión y reconocía entender las razones de los trabajadores para ir a la huelga del bus urbano en la capital desde el 9 de octubre, en las previas de la Feria de San Lucas. Decía que no se va a la huelga "por gusto" pero pedía que entendiesen que no han podido hacer frente a las nóminas en tiempo y forma por tener las tres pólizas existentes totalmente agotadas. Esto se agrava con un verano donde se han perdido, como es habitual, muchos viajeros.

"¿Qué más podemos hacer? Si ya estamos subvencionando el transporte urbano de Jaén. Claro, esto llega un momento en que ya no hay más, no hay más dinero ¿Qué coincide que es con la feria? Pues sí, pero no podemos hacer más frente a esta situación. Los trabajadores se quejan, pero no porque no se haya firmado el convenio colectivo que está cumplido desde primeros de año. Se quejan por el retraso en los pagos", ha explicado Castillo.

Sobre el convenio colectivo, donde se especifica claramente que hay que pagar las nóminas entre los días 1 al 5 de cada mes, José Miguel Castillo pide comprensión a la plantilla. El comité de empresa ha criticado que Autobuses Castillo no se haya querido reunir aún para proponer un nuevo convenio colectivo y desde la empresa se reconoce que es cierto y que "está pendiente sentarse a hablar de esta cuestión".