"Es una vuelta a la que considero mi ciudad"

El próximo domingo Jorge Palatsi pisará de nuevo el césped del Reino de León, escenario de sus mayores éxitos y de recientes frustraciones que provocaron su salida de la Cultural, a pesar de tener aún dos años más de contrato. Una decisión traumática por lo inesperado y que pretendía darle nuevos bríos a la portería, aunque, por el momento, el resultado sigue siendo el mismo: goles en contra por doquier.

El meta levantino vive una semana diferente porque "es una vuelta a la que considero mi casa. La gente sabe lo que aprecio a esa ciudad y a ese club". Con el paso del tiempo, Palatsi saca claro que "somos nómadas en el fútbol; hice una apuesta muy fuerte por quedarme tras el descenso, pero los tiempos cambian. El trato no fue el adecuado, pero ellos deciden como hacer las cosas".

A pesar del mal inicio del poderoso Burgos CF que ahora dirige la familia Caselli (es el presupuesto más alto y aún no conoce la victoria), Palatsi vincula su mejor rendimiento a la presencia en el cuadro castellano de Diego Caneda, preparador de porteros con el que ya coincidió en León: "en la última etapa mi nivel no fue el esperado y ahora estoy volviendo al del año en Segunda. Caneda me conoce muy bien, sabe lo que necesito y te hace rendir y exigirte cada día más". Dicho lo cual, ¿hay comparación posible entre lo que le sucede a este Burgos y lo que sufrió la Cultural el curso pasado?: "aquí me he sentido muy arropado, hay gente veterana que arrima el hombro, que quiere dejarse todo por esto; la similitud es que no hemos empezado bien".