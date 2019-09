Los principales partidos de las Islas repiten las listas de sus candidatos de cara a las nuevas elecciones generales del 10 de noviembre. Los cabeza de lista de PSIB, PP, Unidas Podemos desde Balears se volverán a presentar en los comicios. Donde no lo tienen tan claro es en Més per Mallorca Guillem Balboa y en Vox Malena Contestí si repiten. En El Pi están estudiando si el partido se presenta a las elecciones generales. Mientras que en Ciudadanos no quieren todavía hacer futuribles y prefieren esperar a lo que decida el partido en el ámbito estatal.

Pocas novedades en general en la repetición de las elecciones en noviembre desde las Islas. En el PSIB PSOE, el diputado en el Congreso por Balears, Pere Joan Pons, dice que está a disposición del partido. A pesar de todo, fuentes socialistas confirman que la ejecutiva nacional socialista validará la listas electorales de los comicios del 28 de abril.

En el PP la número uno en el Congreso por Balears repite Marga Prohens. El próximo lunes se reúne el comité ejecutivo nacional donde el líder popular Pablo Casado tendrá que explicar la estrategia que llevarán a cabo. Prohens asegura que está a disposición del partido. Fuentes del PP sostienen que no habrá novedades en las listas electorales.

En Unidas Podemos no habrá cambios, repiten los mismos candidatos desde las Islas. Antònia Jover será la número úno al Congreso.

Ciudadanos todavía no confirma si será Joan Mesquida el cabeza de lista ya que será una decisión que tomará el partido estatal. Aunque todo indica que será el número uno. Eso sí, el número dos no repite, Fernando Navarro se quedará de viceconsejero de Transparencia y Calidad en Castilla y León.

En El Pi admiten que están estudiando si afrontar unas nuevas elecciones principalmente por temas económicos ya que aseguran que son un partido pequeño. En una próxima reunión la ejecutiva tendrá que debatir esta cuestión.

En Més per Mallorca la idea es presentarse bajo la misma marca de 'Veus Progressistes', para ello, el partido ecosoberanista ha convocado una asamblea el próximo lunes por la tarde con el objetivo de decidir si se presentará a las elecciones generales.

Mientras, la incógnita en Vox es saber si Malena Contestí, la diputada de la formación de extrema derecha, se vuelve a presentar. Desde el propio partido de las Islas desconocen qué podría ocurrir y aseguran que se tendrá que decidir desde Madrid.