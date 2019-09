El helicóptero de la DGT ha multado a 124 conductores este verano en Mallorca

El helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico ha detectado desde el aire 124 infracciones este verano en Mallorca, de las que 83, un 66,9 %, han sido por exceso de velocidad de los conductores.

Entre los infractores que ha captado el helicóptero figuran un vehículo que circulaba a 192 km/h en la Ma-1 y otro que circulaba a 163 km/h en la Ma-15, ambas con limitación de 100 km/h, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

El total de infracciones detectadas durante el pasado mes de julio en Mallorca es inferior a las 251 del verano pasado y las 211 del verano de 2017, las tres temporadas que el helicóptero ha realizado controles en la isla.

Este verano, el control de velocidad se ha centrado más en vías convencionales, donde se han detectado el 69,8 % de las infracciones, que en autovías y autopistas. Sin embargo, el verano pasado, el 62,6 % de las infracciones de velocidad se captaron en autovía o autopista.

El 21,7 % de los conductores sancionados este verano excedían la velocidad de la vía en un 40 % por encima del límite permitido.

Las franjas horarias en las que detectan un mayor número de infracciones de velocidad son entre las 11:00 y las 11:59 horas (con el 22,8 % del total), y de las 18:00 a las 18:59 (con un 21,7 %).

Las infracciones por uso del teléfono móvil son el 24,4 % del total y acarrean multas de 200 euros y detracción de 3 puntos.

Un 14,6 % de los conductores mallorquines ha sido captado por el helicóptero por no guardar la distancia de seguridad correcta, un tipo de infracción que supone una multa de 200 euros y que se le detraen 4 puntos del carnet de conducir.

Los adelantamientos indebidos han motivado el 17,7 % de las sanciones, con multa de 200 euros. La Delegación del Gobierno ha advertido de que éste es uno de los principales comportamientos causantes de accidentes graves y mortales en vías convencionales.

Las sanciones por no detenerse en una señal de STOP han sido el 7,3 % del total, y las impuestas por no utilizar el cinturón de seguridad o no llevarlo correctamente abrochado suponen el 19,5 % (la sanción es de 200 euros y detracción de 3 puntos).

Las infracciones porque los pasajeros no mantenían la posición adecuada (suelen ser porque el pasajero situado en el asiento delantero lleva las piernas flexionadas apoyadas en el asiento o en el salpicadero), han sido un 4,8 %. La multa es de 80 euros.

Por último, decrecen las infracciones por adelantamientos a ciclistas sin respetar la separación de 1,50 metros o por no utilizar el carril contiguo de la calzada. Han sido el 9,76% en 2019 y el 10,75 % en 2018. Está sancionado con 200 euros y la detracción de 4 puntos.