Fernando, Andresito y Marc Tolrá confían en dar un paso al frente con ElPozo Murcia

ElPozo Murcia cuenta con tres jugadores de la primera plantilla para la convocatoria de la Selección Española de Fútbol Sala. España se medirá a Portugal en un doble duelo amistoso, los días 23 y 24 de septiembre. En esa lista están Fernando, Andresito y Marc Tolrá.

Los internacionales han comparecido ante los medios de comunicación en un acuerdo de patrocinio que une a la institución murciana con el concesionario Murcia Premium BMW. En dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su pesar por la derrota del pasado fin de semana ante O Parrulo Ferrol en la primera jornada de Liga: "No hemos conseguido el objetivo real, pero hay que ir más allá. En juego no estamos mal, nos preguntamos cómo pudo pasar eso siendo superiores. Al final tenemos que pulir esos fallos en defensa porque encajamos fácil y nos cuesta hacer goles. Confío a muerte en este equipo porque el comprimiso es máximo, si algún jugador se saliese del grupo estaríamos preocupados, pero entre todos vamos a sacar esto", ha destacado Fernando.

En la misma línea, Marc Tolrá ha recordado también el 'fracaso' de la final de Supercopa: "es un palo porque regalas un gol, no lo trabajaron y cuesta más que si vas empate a cero. Para ganar al Barça no tienes que regalar, aunque es para todos también, a Inter o a ElPozo cuando lo tenía de rival, cualquier equipo al que te enfrentes. Los tuvimos ahí para empatar y diría que para ganar. El mejor fue Juanjo, es un palo porque había ilusión, pero que el MVP sea el portero, no nos deja con las sensaciones de haber hecho una mierda de partido", ha reconocido el futbolista.

Sobre la triple convocatoria en la Selección, la suya y la de sus compañeros de equipo, Andresito ha sacado una lectura positiva porque "estoy feliz por volver a una lista, siempre defender la camiseta de tu país es un orgullo, sobre todo hacerlo con los de tu equipo".