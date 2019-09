Satse Palencia denuncia el malestar existente por la comida suministrada en la guardias

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León reclama a la Consejería de Sanidad que rescinda el contrato firmado con la empresa adjudicataria del servicio de manutención de los profesionales sanitarios de Atención Primaria y Emergencias porque esta compañía no cumple las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la contratación del servicio.

SATSE rechaza que se ofrezca a estos profesionales comida procesada y realizada con productos precocinados y con un alto contenido en sal y grasas saturadas, lo que no resulta nada saludable. Hay profesionales que realizan 8 guardias al mes, por lo que el impacto de esta comida en su salud no es nada desdeñable. Además, especialmente la Consejería de Sanidad debería cuidar este asunto, tratándose de una administración sanitaria y tratándose de la salud de los profesionales que trabajan para ella.

Junto a esto, SATSE denuncia que han servido a lo largo del fin de semana comidas caducadas y que Sacyl no ha instalado neveras en algunos centros de salud y consultorios, lo que ha obligado a los profesionales sanitarios de los mismos a tener que conservar la comida junto a las vacunas y restos biológicos, algo claramente inadmisible desde el punto de vista de los riesgos para la salud de estos trabajadores. La comida no se ajusta a lo establecido en contrato, llega caducada o con desperfectos en los envases; hay compañeros que se han quedado sin comida porque no ha llegado. Los profesionales se sienten maltratados.

El pliego de condiciones para la contratación de este servicio de manutención le exige a la empresa adjudicataria que el tipo de línea de producción y distribución utilizado debe ser la “línea fría, que consiste en producir y enfriar los alimentos rápidamente, mantenerlos a una temperatura máxima de +3ºC y regenerarlos justo antes del servicio para así mantener al máximo sus cualidades organolépticas”, algo que no se cumple.

Además, dicho pliego de prescripciones técnicas y condiciones especiales para la contratación del servicio también establece que “en dicha preparación no se utilizarán procesos adicionales ni aditivos para la conservación”, requisito que tampoco se ha cumplido, a juzgar por algunos de los alimentos distribuidos.

SATSE Palencia denuncia que el suministro, que comenzó este fin de semana tras años de reivindicaciones, ha estado llena de incidencias lamentables: En algunos casos no llegó ni en la fecha ni en la hora estimada, dejando sin comida a varios profesionales, distribuyéndose en otras ocasiones la comida en envases abiertos o caducada. Desde este sindicato se proporciona a todos los profesionales que así lo soliciten, modelos de reclamación sobre la manutención. Ya se han presentado muchas de estas reclamaciones ante la Gerencia Regional, no solo desde esta provincia, desde todas las provincias de Castilla y León. Sin embargo, las quejas de SATSE y de los profesionales no parecen ser suficientes.