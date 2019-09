Sin cambio de argumentos ante la llegada de las elecciones generales

Las elecciones generales retrasarán aspectos pendientes entre Navarra y el Gobierno central como las trasferencias de tráfico. La presidenta navarra, María Chivite, lamenta tener que volver a elecciones y confía en una nueva victoria de Pedro Sánchez al que adelanta que el gobienro acordado en Navarra será utilizado contra él. "Lo que espero es que las fuerzas políticas de la derecha dejen de utilizar a nuestra comunidad en el panorama nacional para ser el arrojo de la derecha contra Pedro Sánchez".

Chivite se queja de "la imagen que los componentes de Navarra Suma tratan de llevar al resto de España de lo que ocurre en Navarra". "Percibo cierto hartazgo de la ciudadanía navarra de esa utilización política que la derecha hace de nuestra comunidad". La presidenta señala que el acuerdo político alcanzado en Navarra debe ser un ejemplo para la búsqueda de consensos.

Albert Rivera puso el lunes la ruptura del gobierno de Chivite como primera condicion para abstenerse en la investidura de Sánchez que nunca llegó. Javier Esparza vuelve a apostar por Navarra Suma y asegura que obtener el gobierno navarro será la condición que pondrán encima de la mesa después del 10 de noviembre.

Sobre si la ruptura del actual gobierno estará en la mesa de negociación del próximo ejecutivo en Madrid, el lider de Navarra Suma es claro. "Lo que creemos que es bueno para España, creemos que es bueno para Navarra. Si para España creemos que es bueno que no dependa del independetismo, también para Navarra creemos que es bueno que no se dependa de EH Bildu".

La ruptura del gobierno Chivite era la primera condición de Albert Rivera este lunes para abstenerse en la investidura de Sanchez. Para Esparza esa condición también la asumen sus socios, Ciudadanos y PP. "Se comprometían a si en Navarra había un gobierno socialista en manos de Bildu, con una abstención no gratuita de Bildu, pactando con el nacionalismo vasco, con el populismo y con los comunistas... PP y Ciudadanos decían y firmaron con UPN que no apoyarían a Pedro Sánchez, por lo tanto aunque quieran no pueden porque ya firmaron que no". Javier Esparza asegura que la abstención también es un apoyo, por lo que la descarta también en sus socios si no se les entrega el ejecutivo foral.

Por su parte, Geroa Bai lamenta que la falta de acuerdo en Madrid lleve a unas nuevas elecciones pero aseguran estar preparados para ellas. Sobre una posible alianza con otras fuerzas, Uxue Barkos señala que "tenemos muy claro que en Navarra hay que sumar fuerzas pero cuando las fuerzas están dispuestas a sumar. En cualquier caso, la representación de Geroa Bai tiene que tener cabida también en esas elecciones, buscaremos la presencia, la fórmula o el modo de hacerlo".

Estará Geroa Bai en las urnas del 10 de noviembre. Sobre si estará ella, Barkos proclama que "yo no sé por qué tienen tantas ganas de echarme de esta Cámara cuando creo que como portavoz de Geroa Bai los resultados de las pasadas elecciones forales acreditan que la voz de Geroa Bai y en cualquier caso el hecho de que pueda ser Uxue Barkos quien asuma esa portavocía está más que respaldado por una parte importante de la ciudadanía".

Uxue Barkos fue diputada desde 2004 a 2015 y de hecho el primer cargo de Geroa Bai en su historia fue su escaño como diputada en 2011.

Se mantiene el tono duro de Navarra Suma contra el PSN y el líder de Navarra Suma ha ido más allá hablando de documentos e incluso de elaboracion de presupuestos por parte de EH Bildu. Asegura que hay documentos que demuestran la connivencia entre PSN y EH Bildu. "Hay documentos que atestiguan que EH Bildu es el interlocutor prioritario de este gobierno, el otro día EH Bildu le dijo al PSN o a la señora Chivite que ya nos vamos a sentar a hablar de presupuestos".

Y va más allá hablando de quién está elaborando las cuentas forales para el año que viene. "Los presupuestos en Navarra nadie sabe dónde están. Yo creo que el señor Araiz está trabajando ya en esa redacción de presupuestos". El Gobierno, de momento, trabaja en el techo de gasto, el primer paso para poder fijar una cuantía para las cuentas forales.

Sobre acuerdos secretos o públicos responde la portavoz abertzale, Bakartxo Ruiz. "Obviamente no hay un acuerdo con el Partido Socialista, a partir de aquí con un gobierno en minoría liderado por el Partido Socialista si quiere sacar adelante determinadas iniciativas va a tener que haber negociación y acuerdos".

Petición para negociar las cuentas forales que el gobierno aún no ha contestado y sobre el documento del que habla esparza, Ruiz responde "que lo haga público". Ruiz ha sido muy crítica con la gestión de Pedro Sánchez al que acusa de repetir elecciones para buscar una nueva suspensión de la autonomía catalana de la mano de Ciudadanos.