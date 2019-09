La 'superestrella' ya está en Perfumerías Avenida

Una pieza codiciada. Por lo que aportará, previsiblemente, al equipo de Miguel Ángel Ortega, y por los costoso que es para un club como Avenida poder acercar a Salamanca a una jugadora así. Tiffany Hayes, recién llegada de la WNBA y su participación con Atlanta, equipo en el que ha sido la mejor de manera destacada.

Sobre su llegada a la entidad azulona, Hayes ha expuesto las ganas que tiene de jugar: 'estoy deseando empezar. Vamos a disfrutar mucho'. Preguntada desde Radio Salamanca SER si se siente una 'superestrella', Hayes es sincera: 'imagino que quizá un poco sí que me han hecho sentir una superestrella desde que he llegado a Salamanca'.

En esta temporada tiene compañeras de viaje que ya conoce: 'Loyd, Erika, Akhator... ya las conocía y había escuchado cosas muy agradables sobre el club, nunca había estado en España y es un país que quería conocer'. 'Es bueno llegar aquí conociendo a varias jugadoras', ha detallado la americana.

Sobre Loyd en concreto, ha asegurado que 'nos conocemos desde siempre, nunca ha habido batalla entre nosotras, es una gran persona y una gran compañera. Quedamos hace poco para salir a comer y es genial tenerla aquí'.

'Las primeras sensaciones físicas al llegar aquí son de cansancio (risas); estoy algo dormida, las piernas pesan, pero por suerte ayer fue un entrenamiento leve. Todavía necesito un par de días para adaptarme'

Una jugadora tan conocida, y con tanto recorrido, podría perder la ambición por ganar. No es su caso. 'En todos los sitios se intenta ganar, voy a tratar de ganar todo, también el domingo'. 'Físicamente he estado sin jugar los últimos partidos para descansar y recuperarme. Hay que ir mejorando poco a poco'.

La perfumera ha tenido palabras de admiración hacia la española Maite Cazorla: 'me encanta, personalmente. Soy fan de ella, no sé si lo sabe. Es capaz de encontrar siempre a una jugadora, especialmente el movimiento después de bloqueo, que espero que me enseñe'.

El entrenador del equipo, Miguel Ángel Ortega, ha lanzado también un aviso sobre Hayes: 'hay que tener algo de paciencia con ella porque lleva tiempo parada y tiene que adaptarse. El domingo tenemos que luchar por intentar merecer la victoria. Evidentemente es una jugadora capaz de ganar finales, la temporada es larga y tenemos objetivos muy bonitos, pero paciencia'.