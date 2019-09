Rubi: "A día de hoy noto mucho cariño, más que presión"

El Betis viaja a Pamplona con las obligaciones que genera un comienzo de torneo con números por debajo de los esperado. El equipo de Rubi necesita una mejora de resultados y de juego para instalarse con garantías en la zona alta de la clasificación. Para el técnico bético estas circunstancias no le generan todavía una presión exagerada. "Notó una responsabilidad grandiosa de lo que tenemos entre manos. Mi forma de ser es de estar muy concentrado en mi trabajo. A día de hoy noto mucho cariño, más que presión" ha señalado en las previas del partido frente a Osasuna.

Los problemas defensivos del equipo están detectados y trabajados para que no se repitan. "Los desajustes defensivos han sido con balón. En este caso nos hemos desordenado cuando teníamos la pelota nosotros. Lo hemos entrenado, lo vemos, lo hablamos. La mejora esta semana va en esa línea" ha indicado Rubi que ha hecho hincapié en el tema arbitral. "La diferencia con el segundo de faltas recibidas es importante. Lo que me gustaría y pido es que las faltas que sean tarjetas que sean tarjetas. Si se protesta y te pitan de otra manera… No creo que sirva, pero decimos lo que pensamos. Y pensamos que si nos hacen faltas que se saquen las amarillas que sean" indicó el técnico.

"El rival acumula una excelente rachas como local a la que Rubi da mucho valor. "27 partidos seguidos sin perder en casa en competición de Liga es tremendo. Tiene un mérito increíble. Queremos ser el equipo que gana por 1ª vez en 28 jornadas allí" concluyó.

La lista para Pamplona es la formada por Joel Robles, Dani Martín, Javi García, Álex Moreno, Feddal, Bartra, Mandi, Pedraza, Emerson, Guardado, Ismael, Canales, Fekir, Joaquín, Lainez, Juanmi, Borja Iglesias y Raúl. Vuelve Guardado y no viaja Sidnei. Tello aún no se ha recuperado de su problema muscular, mientras que no viajan ni Francis y Barragán.