El Sevilla arranca a lo grande en la Europa League

El Sevilla arrancó con solvencia la fase de grupos de la Europa League ganando al Qarabag sin pasar apenas apuros. Fiel al estilo impuesto por Lopetegui en su primer año en el club y ante la inferioridad del rival, el conjunto sevillista se hizo con el mando del partido desde el pitido inicial y no dejó de controlarlo hasta el final. Como está siendo también habitual, a pesar del abultado marcador, la cantidad de ocasiones que está necesitando el equipo de Nervión para hacer goles es demasiado alta.

No fue hasta el minuto 62 con el extraordinario lanzamiento de falta de Chicharito cuando el Sevilla pudo romper el empate a cero. Hasta ese momento el control del juego, las constantes llegadas a zonas de peligro para el rival y la imagen de superioridad no se reflejó en el marcador. Desde el gol del mexicano todo cambió y la eficacia acompañó las acciones de los atacantes sevillistas. Munir hizo el segundo tras un preciso servicio de Banega y Oliver Torres certificó el triunfo de un equipo que sigue ofreciendo una solvente imagen colectiva y que a poco que mejore la puntería todavía le hará más peligroso.

El trabajo de Lopetegui este verano alcanza también para que la presencia de no habituales en el once inicial le de para no pasar agobios en estos primeros partidos de la Europa League ante rivales inferiores. En liga espera ya el R.Madrid con la defensa del liderato en el Sánchez Pizjuán. El comienzo de curso está siendo inmaculado.