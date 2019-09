Roig Negueroles: "Tebas puso en mi boca cosas que yo no había dicho"

Séptima jornada del juicio por el presunto amaño del encuentro entre el Levante y el Real Zaragoza que se disputó el 21 de mayo de 2011. Se han retomado las comparecencias con las declaraciones de nuevos testigos ante el magistrado titular del juzgado de lo penal número 7 de la Ciudad de la Justicia de València.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, fue citado después de que el presidente de la Liga, Javier Tebas, asegurara en su denuncia que el dirigente villarrealense le confirmó que el exjugador levantinista llegó a percibir 35.000 euros del reparto de un presunta prima por predeterminar el resultado de aquel encuentro.

Roig Negueroles desmintió la versión ofrecida por Tebas, negó que Javi Venta le hubiese dicho que percibió una prima por perder y lo que le trasladó al vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional es que había rumorología sobre la presunta compra de partidos por parte del Real Zaragoza y que si hubiese tenido pruebas de un amaño las habría presentado.

"Venta no me reconoció haber recibido dinero del Zaragoza. Se lo dije a Tebas en privado y luego puso en mi boca cosas que yo no le había dicho", añadió

También comparecieron, el funcionario del Cuerpo Nacional de Policia que realizó el atestado de la denuncia presentada por Tebas el 1 de abril de 2013, el empleado de contabilidad del Real Zaragoza Rubén Gil Marín y por videoconferencia el director de la sucursal de Bantierra, Ricardo Marco Marcen.

Entre los testigos que han sido citados para este viernes se encuentran Sergio González, Luis García Plaza, Fernández Borbalán y Santiago Nebot.

Según explicó el juez al finalizar la última sesión, Lendoiro ha presentado un justificante médico para no tener que desplazarse a Valencia. También está previsto que testifiquen en este tramo final del juicio policías, algún empleado del Zaragoza y diversos peritos propuestos por las partes.

La semana pasada, Tebas se ratificó en los datos de su denuncia inicial y se negó a identificar al exjugador del Real Zaragoza que le habría confirmado el arreglo meses después del choque. Por su parte, el presidente del Levante Quico Catalán dijo no haber recibido una llamada de Tebas días antes del choque en la que el entonces vicepresidente de la LFP le habría advertido de la situación.

En cuanto a los acusados, los 42 han negado que se comprara o vendiera el partido y las contradicciones han llegado entre los exdirigentes del Real Zaragoza y los exjugadores maños, pues estos niegan las dos primas extraordinarias.