Azuqueca y Conquense empatan en un partido de alternancias

El Conquense arañó un punto de su visita al Estadio Municipal de San Miguel tras empatar 2-2 con el Azuqueca, en partido correspondiente a la quinta jornada de Tercera División.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Se adelantaron los locales con un tanto de Paco Tomás, el ex jugador de la Balompédica. Sahuquillo y Chaves le dieron la vuelta al choque para el Conquense pero al final Borja Cabanillas puso las tablas definitivas. Con 0-0, Isi paró un penalti.

Como había anunciado Ignacio Alfonso puso en liza un once con muchas novedades en el once con el que habitualmente viene jugando en Liga. El domingo el Conquense vuelve a jugar, recibe a las 12 en la Fuensanta al Illescas. Por el Azuqueca fue titular su último fichaje, Dani Fernández, jugador conquense y ex de la Balompédica.