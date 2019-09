Una mirada a los refugiados saharauis desde el campus universitario de Cuenca

Tres estudiantes de Periodismo del campus de Cuenca acompañaron con sus cámaras de fotos el pasado mes de febrero a los estudiantes de Educación del campus de Ciudad Real en sus prácticas con los niños de los campamentos de refugiados saharauis en el desierto argelino. El reportaje fotográfico se expone ahora bajo el título de Educar en el exilio. Lo hemos contado en Hoy por Hoy Cuenca con Javier Cejudo, coordinador del proyecto y vicedecano de Prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con Alex Basha, uno de los fotógrafos.

Mohamed tiene 15 años, vive en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, y tiene claro un mensaje: “Me gusta escribir y estudiar. Cuando estudias vas a trabajar”. “Si no estudiamos no logramos nada en esta vida”, dice otro de los miembros del pueblo saharaui que lleva décadas en el exilo del desierto argelino manteniendo viva su nacionalidad y su cultura. Estos son algunos de los testimonios recogidos por los estudiantes de la Facultad de Educación de Ciudad Real y de la Facultad de Comunicación de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

A través del programa Educar en el exilio que la UCLM viene desarrollando desde el curso 2002/03, los futuros profesores que se forman en la región completan sus estudios compartiendo unas semanas con alumnos de primaria y secundaria de los campamentos de refugiados saharauis.

Alex Basha y Javier Cejudo en los estudios de SER Cuenca. / Cadena SER

“Llevamos quince ediciones de este programa formativo que se inició por la concienciación que existía ante el problema de estos refugiados tanto en la Diputación de Ciudad Real como en la Facultad de Educación de ese campus”, explica Javier Cejudo, coordinador del proyecto. “El objetivo prioritario es que el alumnado realice sus prácticas en los centros educativos de Tinduf”. “En mi opinión”, apunta Cejudo, “lo más importante es ese enriquecimiento personal que consiguen estos alumnos al convivir con una cultura y religión diferentes. También a nivel docente porque se adquieren muchas habilidades y se ponen en funcionamiento muchas competencias en un contexto diferente al que están acostumbrados aquí”.

"Lo más importante para el alumnado es que empatiza con una cultura diferente". / Alex Basha

Uno de los objetivos de estas prácticas docentes es reforzar el conocimiento de la lengua castellana. “Ellos consideran el español como su segunda lengua, no como un idioma extranjero. No quieren perder esta raíz, esta unión con el pueblo español. También se realizan actividades relacionadas con la educación física y talleres relacionados con las artes plásticas y la música”, apunta el coordinador de este proyecto educativo. Cejudo destaca “que lo más importante para el alumnado es que empatiza con una cultura diferente, con unos problemas que tiene unas personas en un contexto que parece lejano pero que no lo está tanto geográficamente. Esto ya enriquece a cualquier persona. Concretamente, a los que van a ser maestros y van a formar a nuestros hijos, creo que es de vital importancia que san capaces de observar, de ver y de empatizar con las emociones, los sentimientos y las situaciones que tienen otras personas en otro punto del mundo”.

El programa 'Educar en el exilio' de la UCLM se viene desarrollando desde el curso 2002-03. / Alex Basha

Exposición fotográfica

La sala Ricardo Ortega de la Facultad de Comunicación acoge hasta el mes de diciembre la exposición que, con el mismo nombre del proyecto Educar en el exilio, recoge una selección del material fotográfico de tres alumnos de Periodismo que el pasado mes de febrero acompañaron a los estudiantes de Educación a los campamentos de refugiados: Alex Basha, Jennifer Bernal y Laura Higueras. “Nuestra función era documentar el trabajo de las prácticas de nuestros compañeros”, explica Basha. “Cómo nos organizamos vino después al conocer la realidad saharaui. La convivencia con el pueblo fue bastante natural. El reportaje, aunque tenía una intención comunicativa, se fue trazando solo”.

El objetivo es que el alumnado realice sus prácticas en los centros educativos de Tinduf. / Alex Basha

Alex Basha se aficionó a la fotografía desde la infancia cuando “ya me ocupé de estropear algunas cámaras que mi padre tenía por casa”, reconoce. Con el compromiso de convertir esa afición en su profesión, Basha empezó a formarse en la Escuela de Artes José María Cruz Novillo de Cuenca donde cursó estudios de Fotografía para después completar el grado de Periodismo en la UCLM también en esta ciudad. “Lo que quería ser de mayor no ha cambiado nada”, dice. “Siempre he tenido interés por los viajes y conocer otras culturas. Sí ha cambiado la perspectiva, la propia técnica y la manera de contarlo. Es lo mejor que me ha sucedido al estudiar Periodismo, complementar la propia composición visual y acompañarla de la parte comunicacional que es fundamental para el periodismo”.

"Los saharauis consideran el castellano como su segunda lengua, no como un idioma extranjero". / Alex Basha

De la experiencia con los refugiados saharauis, Alex se queda “con los momentos de convivencia familiar”. “Fue impactante llegar allí caminando por la arena, a un lugar sin luz, entrar en esa casa totalmente distinta y sin poder hablar nada porque la madre de nuestra familia hablaba solo árabe y hassanía, y la niña pequeña apenas si sabía un poco de castellano. Solo con los gestos, con la mirada y con la voluntad que traes de casa consigues entenderte. Es fácil por los saharauis son un pueblo que te acoge. Fue fantástico”.

El fotógrafo Alex Basha durante su estancia de prácticas en los campamentos saharauis. / Alex Basha