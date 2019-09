Eduardo García: "La plantilla es ilusionante"

El presidente del Unicaja, Eduardo García, se manifestó sobre los nuevos retos de un Unicaja repleto de caras nuevas. Siete fichajes y aspiraciones a todo. "Vamos a ir a por todas las competiciones, que a nadie se le olvide que alguien un día dio más prioridad a una competición que a la otra y luego tuvo que rectificar el rumbo", apostilló.

Se muestra entusiasmado con el renovado proyecto del club de Los Guindos, al que titularía como "ilusionante". Una plantilla con "jugadores importantes" y "jugadores nuestros, como Alberto o Rubén Guerrero, que seguro que con el tiempo habrá más y los que han venido se están implicando mucho en el equipo", dijo el presidente.

"¿Objetivos? Para que me critiquen habitualmente algunas personas como lo hacen cuando digo que el objetivo es competir, me dirán que soy muy pesado... efectivamente, quiero competir y aspirar al máximo. Todos queremos lo máximo, pero también nos tiene que acompañar la suerte y que no haya lesiones", argumentó.

Sobre las sensaciones hsta el momento de una pretemporada marcada por la ausencia de los mundialistas, defendió la relevancia de una preparación previa a la Liga ACB, que ya asoma la próxima semana. "Las pretemporadas son importantes porque hay que conjuntar al equipo, pero los calendarios son los que son. Por ejemplo, el año que viene se adelanta todo porque hay Juegos Olímpicos".