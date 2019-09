Toni Bou: "Las ganas de trabajar y de conseguir más son las claves que me han llevado al éxito"

Este fin de semana se celebra en La Nucía la última prueba del Campeonato del Mundo de Trial FIM. Se trata de la primera vez que la prueba española de un Mundial sale de Cataluña y llega en este caso a la localidad alicantina de La Nucía.

El sábado 21 de septiembre, se celebrará la ronda clasificatoria a las 16 horas en la zona de trial indoor de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El domingo 22 de septiembre se desarrollará la prueba de España del FIM Campeonato del Mundo de Trial 2019 en La Nucía, desde las 9:00 hasta las 15:30 horas. Habrá un total de 15 zonas situadas en la zona de entrenamiento de trial de la Ciutat Esportiva Camilo Cano y las espectaculares zonas de Serreta.

Entre otros llegan a La Nucía pilotos de la talla de Toni Bou, 26 veces campeón del Mundo, Adam Raga, Fujinami etc. Se celebrará la última prueba de GP Trial, Trial 2, GP Trial Women y Trial Women 2.

Este viernes ha pasado por SER Deportivos Alicante el piloto catalán Toni Bou, quien ya se alzó en la anterior prueba en Francia con el título mundial. Es uno de los grandes atractivos de este fin de semana.

Bou cuenta que "ha sido una temporada muy buena con el título conseguido en Francia, pero eso no quita que vengamos aquí con muchas ganas y motivación. Poder correr una carrera sin presión siempre es divertido para nosotros y una oportunidad porque esto no ocurre cada año y las ganas de trabajar y de conseguir más es lo que me ha llevado a los éxitos".

El catalán ha asegurado que "la temporada ha sido dura porque hemos ganado muchas carreras pero por lo mínimo, la mayoría han sido muy apretadas y eso es bonito de cara al público pero para nosotros es más exigente". Añade Bou que "el año pasado fue complicado para mí con una lesión de tres vértebras que me costó bastante recuperar pero he hecho una gran pretemporada en invierno y he vuelto más fuerte y más maduro y eso me ha ayudado en las carreras".

Bou ve positivo que la prueba española se celebre en más lugares además de en Cataluña. "La Nucía es un sitio especial donde ya hemos corrido en el Campeonato de España y hay unas instalaciones increibles. El deporte del motor a veces queda un poco apartado, sobre todo en el Trial, y aquí siempre nos han apoyado y poder hacer una carrera con zonas naturales, zonas indoor y cercanas al público es muy positivo para nuestro deporte y estamos muy agradecidos".

Este sábado el diario AS publica un especial a todo color de ocho páginas de la última prueba del Campeonato del Mundo de Trial que se celebra en La Nucía.

