Oviedo quiere reforzar los hermanamientos

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quiere revitalizar las relaciones con las ciudades hermanadas. Pretende orientarlas más allá de lo meramente protocolario y establecer lazos comerciales y turísticos, según ha dicho esta mañana tras ofrecer una recepción a medio centenar de personas procedentes de la ciudad alemana de Bochum, que se encuentran en Oviedo coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Ángel Fabián

Cro. Bochum

El de Bochum es uno de los más veteranos hermanamientos de Oviedo. Este año se cumple el 40º aniversario. El alcalde, Alfredo Canteli, dice que estas relaciones se han desatendido en los últimos años y se dispone a revitalizarlas, incluso ampliarlas a ámbitos no solo protocolarios. Según Canteli, "a partir de octubre haremos cosas" para reforzar y ampliar las relaciones con las ciudades hermanadas con Oviedo, ya que "hay mucho hermanamiento pero prácticamente abandonado todo".

La idea del alcalde ovetense es no limitar la relación a lo meramente protocolario, sino ampliarla hasta el aspecto "comercial, que es lo más importante para nosotros", explicó tras la recepción. Canteli recibió a medio centenar de personas que, encabezadas por su alcalde, se encuentran en Oviedo coincidiendo con las fiestas de San Mateo. El Ayuntamiento de Bochum ha cursado una invitación oficial para que el alcalde visite la ciudad alemana. No fue tan receptivo hacia la propuesta del regidor ovetense de celebrar un torneo de fútbol con el Real Oviedo y el Bochum, un año en cada ciudad. Desde la ciudad alemana dicen que el Bochum no está en una situación clasificatoria mucho mejor que los del Tartiere, por lo que quizá no es el momento de abordar nuevos torneos, dijo.