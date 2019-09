Barbón: "El área metropolitana no puede acogotar Oviedo"

Adrián Barbón ha vuelto a apelar al diálogo para que Oviedo supere sus reticencias y se una al área metropolitana de Asturias. Lo ha hecho aprovechando el acto institucional de puesta en servicio de los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias desde la autovía AS-II, en La Corredoria.

Allí se han encontrado una vez más al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, circunstancia que ha aprovechado el primero para lanzar otra vez al regidor el guante del área metropolitana, que el PP que ahora gobierna e la capital rechazó estando en la oposición. El ente en sí mismo aún no se ha constituido pero Barbón ha puesto el enlace de la AS II con el HUCA como ejemplo de lo que puede ser esa área, en el que, ha querido dejar claro que tiene que estar Oviedo: "Esto es área metropolitana, esto es el mejor ejemplo de lo que resulta del debate abierto sobre el área metropolitana. El área metropolitana no puede en modo alguno agotar, ni acogotar a nadie y menos a Oviedo. Todo lo contrario. Nosotros creemos y queremos que el área metropolitana signifique crecer Asturias y por supuesto una mejora para la calidad de vida de Oviedo".

Alfredo Canteli ha recogido el guanta y dice estar seguro de que habrá entendimiento con el Principado en lo que al área metropolitana, pero "hay que hablar", ha añadido.

En cuanto a los dos viaductos que conectan ya la autovía AS II con el Hospital Universitario Central de Asturias, el presidente del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha destacado la importancia de una infraestructura que, ha dicho, "es buena para Asturias y para Oviedo". porque da solución al acceso al HUCA a la par que resuelve los problemas de tráfico de La Corredoria. En este sentido ha pedido disculpas a los vecinos del barrio, tanto por el retraso de la obra, una obra muy compleja que fue adjudicada hace tres años, como por las molestias causadas por la ejecución de las misma.