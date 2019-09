Un árbitro de fútbol de La Mancha se expulsa a si mismo de lo malo que era

El pasado fin de semana se vivieron momentos de tensión en un campo de futbol de La Mancha. Como cada jornada de sábado, el campo de fútbol de un pueblo de La Mancha abría sus puertas para acoger un encuentro de liga. Todo transcurrió con normalidad hasta que el árbitro empezó a pitar faltas inexistentes, sacó tarjetas amarillas sin justificación, se inventó varios penaltis, etc,

En un principio todo parecía normal, ya que muchos de los árbitros que recorren los campos de nuestra región nos tienen acostumbrados a arbitrajes penosos. La sorpresa vino cuando el colegiado paró el partido y se sacó así mismo una tarjeta roja. Posteriormente el colegiado se dirigió hasta la sala de prensa para dar explicaciones.

"Como puedo ser tan malo, es que no tengo ni pies ni cabeza, que asco. Si intento hacerlo aposta no me sale, hoy no había escusa, me he tenido que expulsar. Soy malísimo"

La federación ha hecho una nota pública explicando que este árbitro no volverá a pisar ningún campo, añadiendo además que tampoco se hagan ilusiones los aficionados por que aún les queda " Un bolquete de árbitros malos"