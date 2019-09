"Ladies and germanies. ¿Qué sabe nadie? Ni los ríos ni las cordilleras. Ni cuánto es nueve por ocho". La maestra de ceremonias de The Hole Zero no da tregua cada vez que sale al escenario. Cristina Medina es, sin duda lo más divertido y trascendente de este espectáculo que ha servido para estrenar la nueva temporada del Teatro Falla de Cádiz. The Hole Zero, al igual que sus antecesoras, mezcla humor, cabaré, música, acrobacias, dosis de picante, buen rollo y ganas de proseguir la fiesta.

Tras una amplia y generosa presentación musical, Cristina Medina sitúa a los espectadores. Estamos en Nueva York, a punto de celebrar la fiesta de fin de año que permitirá pasar de año y de década, de 1979 a 1980. Es época de libertad, de ausencia de prejuicios, de sexo, de nuevos aires. La historia se sitúa antes que los anteriores The Hole, a modo de precuela. La maestra de ceremonias que empieza hablando su particular inglés "Ladies and germanies" se pasa al castellano al comprobar que hay mayoría de gaditanos en este Falla bastante lleno. Y ahí empieza lo mejor. Con enorme desparpajo y sin filtros, Cristina Medina relata su viaje desde su pueblo blanco a Nueva York, sus inquietudes, presenta a su conciencia, lucha contra ella, se erige como mujer empoderada, pero termina reconociendo su miedo a la soledad y sus temores de amar a una rata. Uno de sus más hilarantes momentos es la presentación de su libro (reducido a post it) de autoayuda para adivinar si tus hijos se drogan o no.

Sus disparatadas intervenciones no están hilvanadas con el resto de actuaciones: acróbatas con maniobras espectaculares, sensuales bailarines, descaradas estrellas que sacan al público al escenario entre toqueteos y bromas, y sobre todo, interpretaciones musicales de grandes temas de los 70 y 80 en las que brilla la diva Lorena Calero. Todo funciona más o menos bien por separado (especialmente bien acróbatas y equilibristas), aunque como si fuesen parte de compartimentos aislados.

La sensación final coincide con la moraleja de la historia de la protagonista, la que abandonó su pueblo blanco para "encajarse" en Nueva York y disfrutar de la vida sin remilgos. The Hole Zero es un poco esa misma aventura: una gran fiesta, tan exultante como efímera.

(The Hole Zero se podrá ver en el Falla hasta el domingo 22 de septiembre)