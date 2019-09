Calleja: La clave es no desesperarse ante un rival tan sólido como Valladolid

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, explicó este viernes que la clave para superar al Real Valladolid este sábado en La Cerámica será "no desesperarse ante un rival tan sólido" como el conjunto castellano.

"Estamos bien y trabajando con alegría y convencidos de lo que hacemos. Nos hemos quitado un peso de encima con esa primera victoria, pero esto no ha hecho más que empezar y debemos ir a por la segunda", dijo en rueda de prensa el técnico madrileño.

Recordó también que en la pasad temporada al Villarreal se le resistieron las victorias en casa y que de haber ido mejor el rendimiento en su campo "las cosas hubieran sido mucho más fáciles", por lo que aquella racha debe servir de lección.

Calleja dijo que el Valladolid es un equipo que "no se pone nervioso si no tienen el balón", además de destacar que "se repliega muy bien y que defiende cerca del área de forma muy intensa", aunque a su vez es "muy rápido y peligroso cuando recuperan el balón".

"El Valladolid tiene criterio y jugadores que son verticales y les dan mucho juego. Debemos tener paciencia y madurar el partido para desajustarles, aunque son un equipo que está bien armado y que no pierde nunca ese bloque. No debemos tener prisa y que no llegue la ansiedad si no llegan las ocasiones", añadió.

Respecto al sistema de juego y guión del partido, Calleja indicó que van a buscar llevar la iniciativa. "Debemos ser los que dominemos en el juego y hacerlo independientemente al sistema que utilicemos. Debemos ser protagonistas y controlar el juego, pero sabiendo defender y atacar cuando toque", apuntó.

"La clave del otro día -ante el Leganés- fue la forma de defender y trabajar para recuperar la pelota y ello nos hacía ser más peligrosos. En el momento de perder el balón la intensidad debe ser máxima. Debemos ir a recuperar rápido para que les cueste salir, y para recuperar la pelota más cerca del área y con ello ser más peligrosos", añadió.

Calleja espero un partido "similar al del año pasado", aunque espera ganar en esta ocasión en un duelo en que prevé que van a tener el balón y en el que van a intentar dominar y encerrar al rival en su área, con la idea de crear ocasiones y poder materializarlas.

En opinión de Calleja, el equipo debe "mentalizarse de que al margen de ser bueno en ataque hay que sacrificarse en defensa y tener rigor táctico", aspectos en los que aseguró que están trabajando.

"Son jugadores con un gran margen de mejora y aunque no están tan acostumbrados para ese trabajo defensivo, cada día que pasa están mucho mejor y con mucho trabajo acumulado cada vez que salen al campo", añadió.

A pesar de no haber ganado aún en casa, Calleja asegura que "lo de este año no tiene nada que ver con el año pasado, porque este equipo no se parece en nada a aquel".

"Yo veo como responde el equipo y estoy seguro de que el trabajo del equipo nos va a llevar a la zona alta de la tabla. Este es un partido diferente, con jugadores diferentes, y lo que me importa es lo que veo cada día y no lo que pasó el año pasado", añadió el técnico del Villarreal.

Finalmente, el preparador madrileño espera un "buen ambiente y mucha gente en las gradas" de La Cerámica, en un partido al que espera que acompañe el día y que confía en que la gente ayude. "Tenemos una pequeña deuda con ellos, pero para saldarla los necesitamos a nuestro lado", concluyó. EFE