Anquela: "Tengo muy claro que lo vamos a sacar"

Juan Antonio Anquela afirmó en varias ocasiones que no le preocupa "ni lo más mínimo" saber qué ocurrirá con su futuro como entrenador. Sin crédito prácticamente, el entrenador asegura que el fútbol tiene unas reglas que todos conocen y que él no es ajeno a ellas. "No tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar. Ni puedo, nI me preocupa absolutamente nada. Me preocupa competir y nada más", afirma. Un Depor desastroso en el Carranza podría suponer el despido del andaluz.

"Debemos confiar en que esto va a cambiar y no tengo ninguna duda", explicó ante los medios en la rueda de prensa previa al partido. "Tenemos un problema gordo que tenemos que solucionarlo. Pero yo no lloro nunca. Lo tengo muy claro que lo vamos a sacar"

Sobre su estado de ánimo, aseguró que estaba con ganas y recordó que el resultado es lo único que cuenta. "La confianza se consigue en la quinta planta del Corte Inglés.Yo le doy gracias a Dios todos los días por tener un sitio donde trabajar".

Envidia la estabilidad del rival

"El Cádiz es el equipo más previsible de la categoría. Eso se llama cinco años de trabajo. El Cádiz no cambió de entrenador ni de manera de pensar. Es un señor equipo en todo. Saben lo que tienen que hacer en cada momento, y eso no se consigue con suerte"

Anquela no estuvo en la charla de ayer

El entrenador recordó que no estuvo presente en la larga charla del vestuario de este jueves. Carmelo del Pozo fue el que llevó las riendas y el cuerpo técnico no acompañó a la plantilla. "Me dijo Carmelo que quería hablar con la plantilla. Ya el día anterior estuvo el presidente. Es por el bien del Depor y no hay más historia. Esto está montado así. Yo no estuve presente, estuve en mi despacho. Hay total transparecia"