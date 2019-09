¡Ave, Granada Sound; los que van a disfrutar te saludan!

Llegada el 'Granada Sound'. Un festival que según palabras de su director, Antonio Romero, anda muy cerca del aforo máximo previsto, 25.000 abonos, con unos números consolidados y que apuesta por enriquecer la experiencia de cada uno de los asistentes.

En esta ocasión nos encontramos con un "sold out" técnico, con un nuevo horario donde destaca el retraso de la hora de inicio, algo que se agradece ante las altas temperaturas que suele haber en estas fechas y un nuevo escenario donde se agrupan las bandas de mayor proyección, haciendo un total de 4 puntos en los que disfrutar de la música.

Otra de las novedades y ya nos centramos en el cartel, es la ausencia de formaciones extranjeras, recordemos que el año pasado vinieron 2, apostando en este 2019 solamente por producto nacional y con Vetusta Morla como lo que es, el gran faro de la música indie para este país.

Un total de casi 40 artistas que darán vida a esta ciudad efímera, un festival que sirve como punto final al verano, como reclamo al que sumar a nuestra oferta turística y un lugar en el que disfrutar de las bandas favoritas o descubrir a otras nuevas.

Viernes 20

Granada Sound - Cortijo del Conde.- Hoy podremos disfrutar de Novedades Carminha y su descaro, de la elegancia de DePedro, de como Second se ha consolidado como una de las mejores bandas y de la constatación de que el efecto Carolina Durante no es pasajero, entre otros muchos nombres. Además en el escenario que aglutina a las bandas de gran proyección encontramos a Molina Molina, Alice Wonder o Jacobo Serra entre otros.

Sábado 21

Granada Sound - Cortijo del Conde.- La segunda jornada apenas da un respiro tras el cartel propuesto en la primera y nos propone la genialidad de Iván Ferreiro, la clase de Morgan, la psicodelia de Anna B. Sweet, la personalidad de Shinova o el estreno en exclusiva del nuevo disco en directo de León Benavente sin olvidarnos del escenario pequeño con Cariño, Rusos Blancos o Kuve, por nombrar a algunos grupos.