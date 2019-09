"Los vagones deben incluirse en el acuerdo del Tranvía". Así lo ha asegurado este viernes el portavoz del grupo municipal del PP de Jaén y exalcalde, Javier Márquez, que ya defendió a capa y espada esta opción cuando la Junta la gobernaba la socialista Susana Díaz.

Javier Márquez sigue pensando que los vagones deben incluirse en el acuerdo del sistema tranviario con la Junta. Lo dijo por activa y por pasiva cuando el portavoz del grupo municipal del PP era alcalde de la capital y la Junta de Andalucía estaba gobernada por la socialista Susana Díaz.

Considera que el futuro convenio entre Junta y Consistorio para la puesta en marcha del tranvía debe contemplar los vagones como coste de explotación, con un 75% aportado por el gobierno regional y un 25% por parte del Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Javier Márquez asegura que esto quedó "acordado" de esta forma con la ya nueva Junta de Andalucía del PP y Cs, con el apoyo de VOX.

"Yo siempre lo he dicho. Nosotros hicimos un acuerdo del 75/25 % en su día. Se aprobó por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía. Y vuelvo a decir que lo que no tiene sentido es que esos vagones no se incluyan. Supuso la última pelea política que tuve con Felipe López cuando se convocaron las elecciones andaluzas" a lo que añade que "esto es como si yo me compro un piso, usted se mete y yo pago la hipoteca, pero yo no lo disfruto".