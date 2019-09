Miguel Sánchez de Alcázar: "El PP de Jaén le tiene miedo a sus afiliados"

El exalcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, se ha montado este viernes en el taxi de Radio Taxi Jaén (953 22 22 22) para ser el protagonista de una entrevista donde ha reconocido que lo desintegraron del Partido Popular de Jaén, del que ha dicho "le tiene miedo a sus afiliados", además de pedir diálogo con la empresa Autobuses Castillo porque en 2005, cuando él optó por una cláusula de progreso para prorrogar el servicio 25 años, existían informes favorables para que siguiera al frente del servicio de transporte público.

Recorrido entretenido con el que fuera alcalde de la capital desde 1999 hasta 2007, en dos mandatos, dentro de las entrevistas en taxi que Radio Jaén emite en el programa 'Hoy por Hoy' Jaén'. Media hora de diálogo en el que Sánchez de Alcázar ha reconocido en materia orgánica que el PP debería haberse abstenido para que Pedro Sánchez hubiera sido presidente y que los populares de Jaén se equivocan ahora mismo en sus actuaciones.

Además, ha valorado su estado actual dentro del partido, sintiéndose por un lado encantado con el partido, con la gente que conforma las bases, con los afiliados, pero todo lo contrario con la dirección. "La dirección del partido a mi me ha desintegrado, totalmente. La integración se quedó en una foto. El partido está muy dividido y le tiene miedo a sus afiliados. Cuando el Partido Popular no está unido, en la provincia o en España, no gana elecciones", ha dicho Sánchez de Alcázar.

Sobre el estado de la ciudad, el paseo en taxi ha transcurrido por zonas como el Bulevar, de la que está muy orgulloso y de la que ha dicho que se ha desarrollado un urbanismo bastante razonable.

También ha reconocido que dejaría las estaciones de tren y autobús en Renfe, en una intermodal, ya que sacarlas de la ciudad repercutiría negativamente en el desarrollo económico de la misma.

Autobuses Castillo

También ha dado su postura sobre el caso de Autobuses Castillo, detallando que él firmó concretamente una cláusula de progreso de un contrato que venía de los años 60 y lo hizo porque los informes eran favorables.

El exalcalde de Jaén también se ha mostrado muy orgulloso de su papel en la construcción del Infanta Leonor, ha tenido un especial recuerdo para Alfonso Sánchez Herrera, ha sugerido imaginación para evitar despidos en el Ayuntamiento y sobre José Enrique Fernández de Moya ha pedido que se respete la presunción de inocencia reconociendo a la vez que su relación con él es inexistente y las que tuvieron en el pasado no fueron buenas.