Con el regreso posiblemente de Casares en partido oficial y la vuelta de Álex Colorado tras cumplir sanción en Pozoblanco, el Xerez DFC recibe el domingo a las doce del mediodía en La Juventud al CD Gerena, en el que puede ser el último partido en el campo de El Chicle.

El equipo quiere repetir victoria, pero no quiere confianzas ante un rival sobre el papel asequible. Para García Tébar se trata de un equipo que “empezó a construirse ya finalizando la pretemporada y que ha tenido un buen arranque de Liga. Están en construcción, se están reforzando casi a diario y será difícil ganarles”.

García Tébar confía en que su equipo sea capaz de “neutralizar y combatir sus armas, es verdad que hay que mejorar las cosas que no se hicieron bien en Pozoblanco y mantener las que sí se hicieron, debemos mejorar cosas”.

Puede que el Xerez DFC juegue su último partido en La Juventud, campo que no se le ha dado nada mal a los azulinos: “Chapín tiene ya un aspecto espectacular, exceptuando algunas calvitas que tiene aún. A mí lo que me gustaría es tener un campo con el césped y las dimensiones de Chapín y el ambiente de La Juventud por la cercanía de nuestra afición. Me encantaría que esas dos cosas estuviesen unidas. Me gustan los campos sin pistas de atletismo pero eso no va a poder ser, nuestro campo es el que es y en el que tenemos que jugar”.