Annie Ernaux: "Me siento secretamente valorada como excepción"

“¿Por dónde empezar? Quizá por la incredulidad que sentí cuando se me anunció que había ganado el premio Formentor, como otros grandes escritores del mundo entero antes que yo. Me sentí dividida entre el orgullo y un sentimiento de ilegitimidado, más bien, gracias a la sensación de orgullo, por la que reconocía la justicia del jurado y de su veredicto, intentaba acallar la duda y el temor de mi ilegitimidad. Que el premio, a lo largo del tiempo, haya recompensado a pocas escritoras, me situaba, además, en una posición ambigua: la de lamentar la desigualdad anterior con respecto a las mujeres, a la vez que me sentía secretamente valorada como excepción.”

Con estas palabras comenzaba su discurso la escritora francesa Annie Ernaux en la ceremonia de entrega del Premio Formentor de las Letras 2019, un galardón concedido a su “prosa implacable”, en un acto ante más de 300 personas.

Con Ernaux han arrancado las Conversaciones Literarias que se celebran hasta este domingo en el Hotel Formentor bajo el título de “Monstruos, bestias y alienígenas. Las foscas quimeras de la ilusión” y que reúnen a autores, editores y lectores.

Ernaux es la primera mujer en ser premiada en esta etapa que se inició en 2011 (en los años sesenta el jurado escogió a tres escritoras).

El galardón concedido a toda una trayectoria literaria de una veintena de títulos está dotado con 50.000 euros.

La autora francesa considera que escribir es el acto político más importante que puede hacer y sostiene que, “aunque la violencia no se justifica, en ocasiones se puede comprender”. Se define como una escritora que empatiza con la Francia “frustrada” que se manifiesta con ‘chalecos amarillos’.

Para los miembros del jurado del Premio Formentor, Ernaux es autora de una destacada aportación a la riqueza de la lengua francesa.

Ernaux reconoce que “por desgracia la literatura sigue siendo un asunto de hombres”. Eso sí, admite que “las cosas están cambiado, pero muy lentamente”.

Nacida en Francia en 1940, Ernaux es autora de obras como "El lugar", "La mujer helada", "La vergüenza", o "El uso de la foto", entre otras, en las que hace un "implacable ejercicio de veracidad que penetra los más íntimos recovecos de la conciencia", según el fallo del jurado de este premio. Un jurado presidido por Basilio Baltasar, presidente del Premio Formentor y director de la Fundación Santillana.

Un premio sostenido con el mecenazgo de las familias Barceló y Buadas que fue concedido por primera vez en 1961 impulsado por un grupo de editores europeos para reconocer la labor narrativa de escritores que prolongan la alta tradición literaria.

Desde la editorial Carena, Miguel Lázaro, admite que están “muy satisfechos por haber conectado con una generación muy joven de lectores gracias a su literatura actual”.