Adrián Hernández entiende los nervios de la afición, pero le pide paciencia porque "cuando se consiga la victoria, el equipo puede estar seis o siete partidos sin perder"

El técnico del Real Murcia, Adrián Hernández, ha comparecido en la previa del partido que enfrenta al equipo grana contra Talavera el domingo a las 19:00 h. El entrenador ha destacado que este encuentro "no es una gran final en la jornada cinco, pero es un buen momento de eliminar la mala racha que llevamos. Todos los equipos tienen malas rachas, pero estar en medio de la competición se amplifica todo. Estoy seguro de que el equipo está cerca de conseguir cosas positivas".

Para gestionar las derrotas y la mala dinámica del club, Adrián ha mostrado una vez más el dolor que le producen los malos resultados, no solo como entrenador, sino como aficionado: "Intento ir semana a semana, estoy aprendiendo a gestionar todo lo que dice el entorno. Esto me duele mucho, lo he apostado todo, me duele ver mal a la afición. Conozco a tantos de ellos... Esto es tan complicado. Me duele muchísimo", ha dicho.

Ha recordado el encuentro en casa ante el San Fernando, pero también el del Algeciras, donde ha remarcado que el equipo debe ser más intenso porque "estuvimos mejor contra San Fernando que con Algeciras. Hablo de los partidos de casa, diferenciamos más allá entre primera y segunda parte. Cuando vas a la presión hay que ir de verdad, no quedarte flotando. Nos faltó ese punto de iniciativa tanto en presión como balón, de interpretar algunos momentos. Todo lo que tenga que ver en iniciativa de juego".

Sobre el rival de este fin de semana, Adrián no ha dudado en destacar uno de los puntos fuertes del Talavera: "Es un equipo que su entrenador conoce todo, a los jugadores, etc. Es mucho más importante de lo que os llegáis a imaginar. Ya tienes una estructura de esa forma, a cualquier entrenador que le preguntes dirá que un técnico es el mejor fichaje que se puede hacer. A nosotros nos falta hacer un partido de 90 minutos completo. Hay que minimizar los malos momentos", ha desvelado.

Finalmente ha dejado palabras para la afición, respaldando a un público con el que se siente identificado, refiriéndose "a los que se ponen nerviosos, les digo que se cojan mis declaraciones del principio. Soy entrenador de fútbol y entiendo que se pongan nerviosos. Tienen toda la razón del mundo, necesitamos ganar un partido y la victoria. Los jugadores también necesitan el rodillo para llegar a lo que pueden dar".