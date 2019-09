Un hombre pide 6 años de cárcel para su ex compañero sentimental al que acusa de estafarle 45.000 euros

La Audiencia de Palencia ha fijado para el próximo 14 de octubre el juicio contra un hombre que está acusado de estafa por su ex compañero sentimental. De hecho, quien ejerce la acusación particular pide para el acusado 6 años y un día de cárcel, multa de doce meses y un día a razón de ocho euros diarios y el pago de 45.728, que es la cantidad presuntamente estafada. Se da la circunstancia de que el Fiscal no acusa en este proceso.

Los hechos se inician, según quien ejerce la acusación, al año 2004 cuando el hombre conoció a quien se sienta en el banquillo en un viaje a Madrid. Fue entonces cuando ambos iniciaron una relación sentimental. El acusado pidió a su compañero dinero en varias ocasiones que le iba devolviendo hasta que, en un momento dado, le pidió 8.000 euros para traer a su madre de Cuba, comprometiéndose a devolver el dinero a plazos.

Siempre según el escrito de acusación particular, el acusado, además de no pagar esa cantidad, comunicó a su compañero que le estaban amenazando con matarle o secuestrarle porque había contraído deudas y que necesitaba disponer de 45.000 euros. El hombre le creyó y acabó implicándose en la tramitación y firma de un préstamo hipotecario. Quien se enfrenta a la acusación, prometió afrontar que con ese dinero solventaba todas sus deudas, incluidos los 8.000 euros que debía al que era su compañero.

Según la misma versión, no devolvió los 8.000 euros y se desentendió del pago del préstamo hipotecario. El banco comenzó a cargar las cuotas de la hipoteca a quien ha denunciado llegando a pagar hasta junio de 2018 una cantidad que suma 37.728 euros. Esa es la cantidad que el hombre pide que le pague, además de los 8.000 euros que le prestó en su día y que no devolvió. El abogado de la defensa pide la libre absolución para su patrocinado.