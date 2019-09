El Festival 'Ciudad de Palencia' sobrepasa su ecuador con 'Rey Lear'

Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, Silvia Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel Moreno y Javi Domínguez protagonizan ‘Rey Lear’, la nueva producción de la compañía Atalaya. La obra toma el relevo en el cartel del Festival de Teatro ‘Ciudad de Palencia’ mañana sábado, 21 de septiembre (20:30 horas).

La compañía sevillana, distinguida con Premio Nacional de Teatro 2018, volverá a demostrar al público que tiene un sello propio en la lectura contemporánea de los clásicos universales. Despotismo, infamia, arrogancia y ceguera ceden el turno al patetismo, lo grotesco, la autodestrucción, el desprendimiento y la fraternidad, para terminar en heroicidad, dignidad, ternura… y, en medio de todo, la locura. Este montaje, que supone la segunda incursión de Atalaya en el universo de William Shakespeare tras 'Ricardo III', está adaptado y dirigido por Ricardo Iniesta.

La versión de Atalaya potencia la búsqueda de la condición humana más desnuda que subyace en el texto, despojando al individuo de todo lo superfluo. Los coros, cada vez más presentes en la compañía, alcanzan aquí “una potencia estremecedora” y acompañan a los cambios escénicos que se realizan a la vista.

Carmen Gallardo -protagonista de ‘Madrecoraje’ y ‘Celestina’- aborda el personaje más rico en matices del teatro universal, recientemente interpretado por actrices de la talla de Nuria Espert y Glenda Jackson. El espectáculo ha sido el más galardonado en los premios Lorca del teatro andaluz con seis en total, entre ellos Mejor Espectáculo, dirección o actriz; además de haber sido el espectáculo que más nominaciones ha recibido en los MAX del teatro español en 2019.

Las entradas para esta obra se pueden adquirir en las taquillas del Principal de 11.00 a 14.00 y a partir de las 18.00 horas, así como en la web www.teatroprincipaldepalencia.es. Los jóvenes menores de 25 años, desempleados, familias numerosas y mayores de 65 años podrán disfrutar de una bonificación (los precios con descuento oscilan entre los 10 y los 15 euros) presentando en la taquilla del Teatro Principal sus correspondientes carnés.

Cita para los más pequeños

Este domingo, día 22, continuarán las propuestas de la sección 'Off the record' con una creación expresamente dirigida a los más pequeños (bebés y niños de hasta tres años). Se trata de 'My baby is a queen', un montaje de La Petita Malumaluga que podrá verse en tres pases programados a las 17, las 18 y las 19 horas. Bajo la dirección artística de Eva Vilamitjana y Albert Vilà, cuatro bailarines (María Hernando, Raquel Gualtero, Marina Fullana, Guido Lucas y Pere Seda) y tres músicos (Arnau Barrios al violín, Francisco Ramos al saxo y Nico Sánchez a la guitarra) llevan a escena una historia en la que convive la danza contemporánea, el sonido y la escenografía. La obra fue finalista en los Premios Max 2018 en las categorías de Mejor Espectáculo Familiar y Mejor Diseño de Iluminación.