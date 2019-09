"El programa Skolae va a estar en todos los centros sostenidos con fondos públicos"

Estreno de el consejero de Educación Carlos Gimeno en el espacio de compareciente en la comisión de Educación para exponer sus líneas prioritarias de legislatura con mensaje claro para los centros concertados. "Si los centros sostenidos con fondos públicos, en este caso los centros de titularidad pública deben ser un reflejo obviamente de la sociedad, los centros de otro tipo de titularidad que también están sostenidos con fondos públicos, también."

La libertad de elección no debe suponer, dice Gimeno, que los centros sostenidos por fondos públicos no asuman ese alumnado. Un aspecto en el que afirma que los gobiernos anteriores no han trabajado. "Cero absoluto en el cumplimiento de las normativas actuales, las normativas que provienen del 2008, del 2007, de reservar dos plazas en el período ordinario para el alumnado desfavorecido, de que se puedan incrementar en un 10 por ciento las unidades que por necesidades de la Administración determinen o necesiten".

Extensión también a esos centros del programa de coeducación Skolae que dejará de ser optativa. "El programa Skolae va a estar en todos los centros, pero en todos los centros sostenidos con fondos públicos, no en unos sí y en otros no. Esa es la voluntad del consejero. Más allá entendemos que el programa tal como está diseñado es una herramienta fundamental".

Skolae se imparte actualmente en casi 200 centros de las redes pública y concertada.