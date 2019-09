El TSJN, el más resolutivo con el menor presupuesto

Joaquín Galve, presidente del TSJN, bromeaba al compararse con Osasuna por ser el Tribunal con menor presupuesto de España (algo más de 47 euros por habitante y año) manteniendo la tasa de asuntos pendientes y congestión más baja de España y el mejor índice de resolución.

Sin embargo, Galve mostraba su deseo de contar con un "1% fijo del presupuesto de Navarra para Justicia", cuando ahora no llega al 0,7. De hecho, el edificio "ya no da más de sí", puesto que no puede albergar más juzgados.

Se ha solicitado un tercer Juzgado de Familia en Pamplona entre otras cosas, aunque de momento sólo se ha aceptado el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Pamplona, que entrará en funcionamiento el próximo 30 de noviembre.