Imanol lleva en moto a sus jugadores

Imanol Alguacil, entrenador, de la Real, ha comparecido en Zubieta antes de la visita del domingo a Cornellá.

-¿Repetir alineación? “O no. Y más cómo están entrenando. Si yo tuviera un ideal de trabajo diario sería muy parecido al que estamos haciendo desde pretemporada. No hay un día que los jugadores no me sorprendan por actitud y trabajo. Y eso es primordial. Eso hay que traducirlo en puntos y buen juego. Todos van en moto, así que Sagnan no están en condiciones de competir. El que se pierde tres días se queda en evidencia”.

-No está preocupado por los halagos. “No, porque aparte de esos halagos que yo también los hago, porque lo veo positivo y son merecidos, pero lo que he hecho ha sido matizar más los errores para seguir creciendo. Tenemos mucho margen de mejora a todos los niveles. Es verdad que se ganó un partido importante pero es la cuarta jornada y tenemos los pies muy en el suelo. Son cuatro partidos y no hemos hecho nada”.

-No hará rotaciones. “Espanyol. Es el más importante. El siguiente. Elegir convocatoria para sumar tres puntos contra el Espanyol”.

-Cansancio del Espanyol. “La teoría es fácil, vamos a darle ritmo e intensidad, pero el juego luego igual dice lo contrario. Vamos a intentar hacerlo, pero veremos también lo que dice el rival de enfrente. Cuánto más largo se haga el partido, entiendo que nos beneficia, pero no solo Oro jugar entre semana, sino porque estamos llegando muy bien al final de los partidos al estar muy bien físicamente que nos permite mirar a la cara a cualquiera”.

-Espanyol. “Ellos tienen la plantilla amplia y no son tantos los partidos que se han jugado como para que ellos tengan esa posible alarma. Ellos tienen jugadores de mucha calidad, no están teniendo suerte, me gusta como juegan y por momentos someten a los rivales. Entiendo que están haciendo las cosas muy bien”.

-Suplencias de Willian José y Januzaj. "Les ha afectado pero para bien. Ha sido un escándalo como han entrenado los dos. Es una suerte tener la plantilla que tengo. Solo puedo agradéceles la actitud”.

-Victoria en Ipurua del Espanyol. “Seguro que les ha venido bien, pero no por la manera porque ganar en Ipurua no gana cualquier y más sí te pones perdiendo. Por eso te digo que están haciendo las cosas muy bien. Y en Europa es injusto el empate que sacan. Lo del cansancio no creo que les afecte, nuestro juego es lo que les debe cansarles y que aparezca”.

-Tipo de partido. “A ellos les gusta tener la pelota y entiendo que ellos querrán quitárnosla y a nosotros aunque sea fuera de casa me gusta ir a por el rival. Somos dos equipos que nos gusta jugar desde atrás y combinar, y ellos tienen jugadores muy buenos”.

-Si se gana, se repite equipo. “Eso es idílico y muy bonito, yo como entrenador no me puedo parar ahí, hay una semana y los jugadores se están buscando el puesto, y decides en base al rival que tienes en frente. Y de momento todos están trabajando al 100% y me permite elegir, a ver si lo hago bien”.