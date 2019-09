Un cotxe, dos cotxes, tres cotxes...

Pacificar el trànsit de la carretera d'El Saler, la CV-500... És la història que mai acabarà. Un exemple de com bona voluntat i bones intencions peguen una i altra i altra vegada en la mateixa pedra... Ni línia continua interminable, ni multes, ni res de res... Quan aquell que agafa el cotxe no té alternativa continua agafant el cotxe. Alçara el peu, pot ser, però continuarà anant per la mateixa carretera. I no té cap alternativa més enllà d'un autobús que quan fa bon oratge mai saps a quina hora passarà i quan passa pot ser que vaja complet. Total, que tens autobusos a una velocitat comercial anti comercial i anti usuaris i els mateixos cotxes... Poden seguir ajuntament i Generalitat entestats menejant en l'aire la "vara de mando" com si fos la vareta de Harry Potter cridant "cotxes fora" i omplint de vianants també la carretera... però sense alternatives, per màgia, els cotxes mai se n'aniran.