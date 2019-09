En la Fonteta no caben las fallas

El pabellón de la Font de San Lluís acoge un año más la gala de elección de la cortes de honor y se volverá a quedar pequeño de nuevo porque la demanda de entradas es siempre mayor que la capacidad de la grada.

¿Cabe buscar entonces otro emplazamiento? Pues no lo tengo muy claro. Con el futuro pabellón arena no contaría, porque sus promotores ya han dejado entrever que no está pensado para este tipo de actos sociales. Teniendo en cuenta que tiene que ser un espacio cerrado porque septiembre no es un mes de fiar en cuanto a la lluvia, solo cabe el velódromo Luis Puig o Feria Valencia como alternativas. Eso o no moverse de la Fonteta. Porque la cubierta retráctil que ideó Alfonso Rus para la plaza de toros de la calle Xàtiva ni está ni se le espera.