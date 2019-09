Oposición y Gobierno enfrentados por el incumplimiento de las 35 horas

"No tienen escusa". Afirmaciones del portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, quien asegura que "la Junta firmó el acuerdo de las 35 horas sabiendo la situación economica y presupuestaria", y echa en cara el carácter electoral de la firma, cinco dias antes de los comicios autonómicos, para que ahora "el gobierno PP-Ciudadnos incumpla un acuerdo más".

En esta misma línea, el procurador de Podemos, Pablo Fernández que se pregunta "de qué vale la palabra dada por el gobierno autonómico, que vuelve a incumplir y a mentir a los castellanos y leoneses".

Desde los grupos que conforman el Gobierno de Castilla y Léon, PP y Ciudadanos insisten en que "hay voluntad de aplicar las 35 horas" y de ahí la reunión prevista con los sindicatos la próxima semana. Pero como reitera el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, "no se pueden hacer milagros" cuando no hay presupuestos y se adeudan 440 millones a la Junta desde el Gobierno central, y lamenta que el PSOE de Castilla y León no haya hecho como sus homólogos en Castilla La Mancha, "donde los socialistas si apoyaron una iniciativa del PP para exigir el dinero adeudado por el gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte los sindicatos pidieron el pasado 4 de septiembre una reunión al consejero de la Presidencia, a Angel Ibáñez y hasta que habló el vicepresidente de la Junta, "nadie del Gobierno autonómico les había respondido", según Raquel Fernández secretaria de Acción Sindical en CSIF.

Por su parte, el predecesor de Ibáñez y firmante del acuerdo, José Antonio de Santiago, también echa la culpa a Madrid.