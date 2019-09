Escribá: "La única forma de quitarnos el dolor es trabajar bien e intentar ganar el siguiente"

El Celta quiere levantarse y pasar página de lo ocurrido el pasado domingo en Balaídos ante el Granada. Han hablado largo y tendido sobre el tema en el vestuario pero han llegado a una conclusión. Esos puntos no vuelven por lo que la mejor medicina será una victoria en el Wanda. "La única forma de quitarnos el dolor es trabajar bien e intentar ganar el siguiente. El partido anterior se perdió, no estábamos de acuerdo, se dio así y eso ya no vuelve".

Aunque también son conscientes de que el Atlético de Madrid es un equipo muy complicado, que te lleva al límite y para intentar sacar algo positivo el Celta tendrá que salir a competir. "El Atlético compite bien y te lleva al límite, tenemos que hacerlo igual. Es un campo difícil pero estamos preparados para lo que queremos, que es ganar"

El equipo de Fran Escribá tiene cuatro puntos en el casillero y afronta una semana de tres partidos, algo que no preocupa al técnico valenciano. "Estoy tranquilo, no hago cuentas. Estoy convencido de que en condiciones normales el partido ante el Granada lo habríamos sacado. El equipo va a responder. Si los puntos no son los que esperamos seguiré confiando en que vamos a hacer una excelente temporada".

Escribá intentará conseguir su primera victoria lejos del estadio municipal de Balaídos aunque el Wanda sea un campo poco propicio para conseguirlo.