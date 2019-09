Víctor Fernández: "Ganar consiste en superar al rival y superarnos a nosotros mismos"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, desveló el lema del equipo en la previa del partido de mañana ante el Lugo: "El lema nuestro de actuación es que ganar consiste en superar al rival y superarnos a nosotros mismos". Una frase, que según el propio Víctor, "está presente en el vestuario cuando llegamos por las mañanas".

Tras una semana en la que el conjunto blanquillo no disputó su encuentro ante el Fuenlabrada, previsto para el pasado miércoles, el preparador técnico comentó que "lo único que me ha alterado ha sido las cargas de trabajo, las tareas, porque no tiene nada que ver el estilo del Fuenlabrada con el del Lugo". Aunque ha servido para "disponer de todos los jugadores". Añadiendo, a continuación, que "no me ha alterado en exceso ese cambio de programa".

Para recibir al Lugo, el Real Zaragoza recupera a Igbekeme tras dos partidos ausente: "James está bien, ha demostrado hasta ahora que ha sido un jugador importante para nosotros, está en perfectas condiciones para jugar". Sin embargo, no desveló si será titular o no, pero avisó que "en los cinco partidos hemos hecho modificaciones y así será hasta final de temporada".

Tras un mes de competición, el conjunto zaragocista se mantiene en la zona alta de la clasificación e incluso podría ser primero en función de los resultados del sábado: "Estamos en lo más arriba del todo, o estamos muy cerca de lo más alto, y es bueno porque son puntos acumulados que no te quita nadie y tiene mucha importancia".

Por último, sobre el rival, el Lugo, el entrenador zaragozano comentó que "es un rival muy difícil, muy complicado, me ha gustado mucho los cuatro partidos que les he visto. Intenta jugar, tiene facilidad para combinar y vendrá a competir seguro". Aunque es consciente de que "estamos capacitados para dar lo mejor".