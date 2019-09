Víctor: "En el césped es donde hay que hablar"

Entre tanta reunión y comparecencias pendientes (la del próximo lunes, la más esperada), Víctor asomó por la rueda de prensa de La Rosaleda para dejar constancia de un lema. "En el césped es donde hay que hablar", dijo el madrileño refiriéndose a una convocatoria que vino con sorpresa. El canterano Antoñín entra en la lista y se quedan fuera Hugo, Boulahroud y otra vez Keko y Rolón. Esto va de meritocracia.

"Ha entrenado con nosotros tres veces y en las tres ha destacado muchísimo. Cualquier jugador que nos demuestra en el entrenamiento que tiene condiciones y hambre y destaca... nos lo está demostrando todo. Lo que pasa en la semana de entrenamiento es causa y efecto de lo que pasa en las convocatorias", dijo Víctor.

En los resultados es donde cojea un equipo con alma y genética competitivo, pero que continúa anclado en la incapacidad de cerrar los partidos. Valoraba así Víctor Sánchez del Amo: "Detrás del resultado hay trabajo, dividido entre ataque, defensa o el balón parado. Estamos muy satisfechos a nivel defensivo, concedemos muy poco a nuestros rivales. A nivel ofensivo queremos sacar más rendimiento, estamos cerca".

No se siente portavoz del equipo, aunque el entorno malaguista así lo crea. Fue claro en este asunto. "No me considero, ni creo que me haya convertido en un portavoz del club ni sin querer ni queriendo". Con respecto a la reunión entre LaLiga y el club (representado por Nasser Al-Thani y Joaquín Jofre), dijo que no ha obtenido información aunque "le gustaría".

Y volvió a insistir en que el Málaga lleva 20 días de pretemporada. Porque, en realidad, para él comenzó al cierre de mercado. "Los profesionales necesitan pretemporadas de calidad para competir desde la primera jornada. Teníamos claro que la calidad del trabajo del equipo iba a estar condicionada por las gestiones a nivel de planificación. Eso ha afectado, por supuesto, pero ya está".

Analiza al Albacete

Y este sábado, jornada séptima de LaLiga SmartBank a un campo complicado como el Carlos Belmonte. Víctor ya tiene estudiado a su rival. "El Albacete es un equipo tremendamente compacto, que viene teniendo continuidad con el mismo cuerpo técnico. Se notan los automatismos que tiene a nivel táctico. Es muy peligroso al tener buenos lanzadores. Hay que prepararse muy bien, ya lo vimos la temporada pasada".