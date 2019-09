El Córdoba CF saca un empate que sabe a poco (1-1)

El Córdoba sumó un nuevo empate a sus trayectoria liguera. Sigue invicto, pero deja sensaciones preocupantes por sus problemas para hacer gol. De momento, esto no ha hecho más que empezar, pero lo cierto es que no se deben dejar escapar tantos puntos, que al final de liga se pueden echar de menos. ya han volado seis puntos en apenas cinco partidos. No es para alarmarse, pero sí para tomar medidas.

El Badajoz se llevó un empate justo de El Arcángel, aunque lo cierto es que el Córdoba empujó lo suyo y de no ser por su falta de puntería arriba, pudo incluso ganar.

A los 20 segundos (otra vez salió el Córdoba dormido), llegó un penalti absurdo de Djetei que transformó Santamaría. Otra vez tocada remar contracorriente. Los primeros minutos fueron de agobio local hasta que Javi Flores apareció y se echó el equipo a la espalda. De hecho, en la primera parte, el Córdoba solo fueron Flores Y Owusu. El resto, poquito que contar.

En la segunda parte, el Badajoz de nuevo salió más enchufado y pudo marcar, pero el disparo de Adilson se estrelló en el poste. Fue la único ofensivamente hablando de los extremeños, porque a partir de ahí, el equipo de Martín se fue arriba hasta lograr el empate con un extraño gol de Owusu, que pareció que quería centrar. El balón se alojó en la portería y provocó la explosión de alegría en el estadio.

De ahí al final, reparto de fuerzas y poco más. El Córdoba mereció algo más por su empuje, pero el empate final es más que justo. Hay que mejorar y mucho.

Por cierto, Moyano debe ser titular siempre o en su defecto, salir antes. Es un jugadorazo que está pidiendo sitio a gritos. Dejó en evidencia a Jose Antonio González e incluso a Ortuño con sus minutos en el campo.