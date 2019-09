0-0.- La UD Ibiza suma un punto ante el Coruxo

La UD Ibiza ha empatado el primer partido de la temporada. Un punto muy sufrido ante un rival muy físico, que ha maniatado el poderío ofensivo de los ibicencos incapaces de generar una oportunidad clara de gol en todo el partido. Las únicas llegadas visitantes han sido disparos lejanos en la primera parte y un arreón final infructuoso.

Pablo Alfaro sigue fiel a la máxima de que cuando algo funciona no hay que tocarlo y solo ha introducido una modificación el once que ha saltado al campo de O Vao, dando entrada a Kike López en el lateral derecho. El resto, los mismos que salieron de inicio el pasado domingo ante el Pontevedra.

Nada más comenzar el encuentro lo probó de lejos Rodado y después el guardameta ibicenco sufría una brecha en la cabeza que le obligó a jugar con un aparatoso vendaje.

Las imprecisiones fueron la tónica de los primeros minutos. Los visitantes tenían más posesión, pero en zonas intrascendentes del campo, ante un rival que intentaba apretar, pero que parecía más preocupado en tapar huecos que en generar fútbol. El viento que soplaba con fuerza tampoco ayudaba a los futbolistas. El Ibiza que jugaba el primer partido de la temporada en un campo de césped natural, no encontraba a Javi Lara y el Corutxo era fiel a su estilo con un fútbol directo y sin elaborar el juego en la zona ancha. No había manera de darle ritmo al juego, se sucedían las faltas tácticas y las interrupciones y no había manera de hacer llegar el balón a los delanteros en condiciones, ni de combinar con criterio. Superada la media hora, el Ibiza tuvo una buena ocasión a balón parado, con un lanzamiento de esquina que botó Javi Lara y Javi Pérez cabeceó de forma defectuosa cuando estaba en una posición inmejorable.

La lluvia hacía también acto de presencia y poco antes del descanso en una de las pocas jugadas trenzadas de los visitantes, Morillas disparó desviado desde las frontal. Los ibicencos empezaron a encontrarse más cómodos en el campo, sin fisuras en defensa y alargando las posesiones, aunque sin generar mucho peligro ante el marco de Alberto , excepto en remates lejanos, el último de Javi Pérez que se perdió alto. Los visitantes se fueron al descanso con dos amonestados, Núñez y Javi Lara.

En la reanudación, sin cambios en los dos equipos, se mantenía la igualdad en el campo. No era día de florituras y todo era brega y brega en la zona ancha. El Ibiza seguía sin verse exigido en su área, pero no daba con la tecla para desenmarañar el entramado defensivo de los gallegos.

Pero los locales dieron un paso adelante, imponían su juego físico y empezaron a avisar con centros laterales y aprovechaban las pérdidas de balón de los ibicencos para buscar rápidamente la contra.

Al Ibiza le costaba aguantar el balón, abusaba de los pelotazos y Alfaro movió el banquillo dando entrada a Carbia por Raí a los 56 minutos. Los gallegos seguían buscando el contragolpe y los jugadores de la UD empezaron a correr detrás del balón. El central Gonzalo estuvo providencial para cortar una acción de los locales tras una jugada en la que Javi Pérez fue derribado dentro del área rival sin que el colegiado apreciara nada punible.

El Coruxo tuvo su primera ocasión clara a los 62 minutos, en un balón muerto en el área que Añón remató ligeramente desviado con toda la portería a su favor.

El técnico ibicenco veía claro que era un partido físico y saco del campo a Lara dando entrada a Arranz a los 65 minutos. Apretaba el Coruxo, que supo imponer su fútbol en la segunda parte y no encontraba su estilo el Ibiza sobre un césped cada vez más pesado. Los visitantes jugaron una segunda parte floja, con muchos errores en el pase y trabajando a destajo para contener las embestidas locales.

En los minutos finales entró Diego Mendoza buscando de nuevo el gol salvador y el Ibiza se mostró más ambicioso. Rodado lo probó de falta , pero estrelló el balón en la barrera y poco después Arranz disparaba alto en otro lanzamiento de falta. No hubo manera de crear ocasiones en el segundo tiempo y se llegó al final con reparto de puntos.