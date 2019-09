Aira y Estévez se citan en la "Escape Room"

El Reino de León se convertirá este domingo (19.00 horas) en una particular sala de escape, escenario en el que los jugadores deben resolver enigmas para encontrar la salida a tiempo. La Cultural y el Burgos CF están en apuros clasificatorios y su rol de favoritos indiscutibles exige una reacción inmediata. Los leoneses vienen de perder crédito en el primer duelo directo confirmando un mal inicio de liga, pero peor pintan las cosas en la escuadra castellana, hecha a golpe de talonario y sin triunfos que llevarse a la boca. Por ello, el duelo de gallos en apuros mira en primer lugar a los banquillos.

El futuro de Fernando Estévez, entrenador del Burgos CF, está en juego / Burgos CF

El cargo de José Manuel Aira aún no está en entredicho ni lo estará en caso de otro resultado negativo, al menos para la dirección del club, aunque el aficionado medio tiene la mosca detrás de la oreja. El técnico berciano no encuentra el rumbo defensivo poniendo piedras en su propio camino. Más negro lo tiene Fernando Estévez si el Burgos vuelve a perder. Antonio Caselli es de gatillo fácil. Hace dos semanas sacó del proyecto a su íntimo Traversone, hasta entonces director deportivo, y hará lo propio con su entrenador si no endereza el rumbo pronto.

Por ello, el choque más esperado del campeonato reúne aún más ingredientes. La Cultural se afana en dar con la tecla para cerrar la herida defensiva con Toché como nueva amenaza. ¿Lo buscará a base de cambios en la alineación? La pasada jornada Virgil fue el sacrificado y una nueva modificación sacaría del equipo a un peso pesado. El francés y Roberto Carlos llaman a la puerta. Más segura parece la reaparición de la estrella belga, Andy Kawaya, un soplo de aire fresco para las ilusiones colectivas y que, a priori, sentará a Dani Pichín para dar continuidad a Gudiño.

La afición leonesa espera la vuelta al equipo de Kawaya / Alicia Mañanes

Además de la vuelta al feudo leonés de Jorge Palatsi, el Burgos seguirá en la búsqueda del brillo que exigen nombres como Carlos Martínez, Pisculichi y Toché, los tres grandes refuerzos, bien flanqueados por notables jugadores de la categoría, entre ellos Juanma, vigilado y elogiado por el cuerpo técnico rival. Son baja por lesión los sudamericanos Pizzorno y Machín y entra en la lista Albístegui, a pesar de haber sido descartado horas antes por el propio club. La vuelta de Borja Sánchez a la formación titular será su principal novedad.

Hace dos semanas el estadio municipal cerró sus puertas tras una sonora demostración ofensiva de la Cultural, aún así vulnerable en área propia. Encaja casi dos goles por partidos y apenas luce sus buenos datos realizadores. Pasará otro examen. Enfrente, un gigante con solo tres tantos y tres puntos de doce posibles en su haber. Ruido de sables. Mientras sus plantillas se ensamblan (¡18 fichajes cada equipo!), la liga corre. ¿Quién despertará antes? Unos 200 aficionados burgaleses serñan testigos directos.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Leandro; Aitor, Rodas, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos; Kawaya, Luque, Gudiño; Dioni.

BURGOS CF: Palatsi; Carlos Martínez, Córdoba, Undabarrena, Raúl; Indiano; Borja Sánchez, Piscullici, Juanma, Goti; Toché.

ÁRBITRO: Pastoriza Iglesias (Galicia).