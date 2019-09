La Comunidad prohibirá el uso de teléfonos en los colegios públicos

La Comunidad de Madrid prohibirá el uso de teléfonos móviles en colegios financiados con fondos públicos. "Prohibidos para todo uso no lectivo" ha dicho el consejero de Educación, Enrique Ossorio. En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que no se permitirá utilizar estos dispositivos si no lo manda el docente, aunque no ha puesto fecha a la medida.

La iniciativa corresponde a un compromiso del PP con su socio de Gobierno, Ciudadanos, con quien acordaron prohibir el uso de teléfonos en los colegios. Ahora mismo cada centro establece las normas sobre el uso de los móviles y en su mayoría ya están prohibidos.

Aunque ha habido intentos en algunas comunidades, hoy por hoy no hay una norma estatal o autonómica que regule el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos.